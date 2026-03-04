Una conductora da positivo en alcohol y drogas el día en el que suspendió el carné de conducir

Accidente en O Sino Cedida

Un aparatoso accidente de circulación en la rotonda de O Sino, en la carretera FE-15, en el municipio de Ferrol, se saldó el pasado martes con una conductora, menor de 40 años, investigada por múltiples delitos contra la seguridad vial el día en el que suspendió el carné de conducir, por lo que tampoco contaba con la licencia.

El suceso ocurrió en torno a las seis de la tarde, cuando un vehículo se salió de la calzada y terminó sobre el muro de protección tras superarlo por completo. A pesar de la espectacularidad del impacto, no se produjeron heridos.

Sin embargo, las pruebas realizadas en el lugar revelaron una gran cantidad de infracciones graves por parte de la mujer al volante, ya que la prueba de alcoholemia, practicada por agentes de la Policía Local de Ferrol, dio un resultado de 1,06 mg/l en aire espirado, lo que supone más de cuatro veces el límite legal permitido (0,25 mg/l) y supera ampliamente el umbral del delito penal.

Además, el test indiciario de sustancias estupefacientes arrojó un resultado positivo en cocaína, una joven carecía de licencia para conducir.

Según fuentes cercanas al caso, la mujer implicada había suspendido el examen de conducir en la misma mañana de ese martes, apenas unas horas antes del siniestro.

El vehículo implicado, que es propiedad de un familiar de la conductora, tuvo que ser asistido tras quedar bloqueado sobre el murete la rotonda. La Policía Local de Ferrol instruyó las diligencias correspondientes por los presuntos delitos de conducción bajo la influencia de bebidas alcohólicas y drogas, además de carecer de carné de conducir.