Un juzgado de Ferrol obliga a Cofidis a devolver más de 11.400 euros por un crédito revolving

La jueza asegura que el cliente, representado por José Ramón Oulego, no recibió "información clara y suficiente"

Redacción
04/03/2026 21:00
Un Juzgado de Primera Instancia de Ferrol ha condenado a la entidad financiera Cofidis a devolver 11.445,53 euros a un consumidor tras declarar nulo un contrato de crédito revolving por falta de transparencia en sus condiciones. La resolución estima íntegramente la demanda presentada por el afectado, representado por el despacho Ouleo Abogados y Consultores. En ese sentido, declara nulas las cláusulas relativas a los intereses remuneratorios y el sistema de amortización del crédito. 

La sentencia explica que el contrato incluía un sistema de crédito revolving con una TAE que alcanzaba el 24,51%, así como un mecanismo de amortización que podía prolongar indefinidamente la deuda al destinar gran parte de las cuotas al pago de intereses, en vez de reducir el capital pendiente. 

Para el juzgado, el cliente no recibió información clara y suficiente sobre el funcionamiento del producto ni sobre los riesgos asociados.

El socio-director del bufete, José Ramón Oulego, explica que "las tarjetas y créditos revolving han generado miles de situaciones de endeudamiento prolongado porque el cliente paga durante años sin reducir prácticamente la deuda. Sentencias como esta demuestran que muchos de estos contratos se firmaron sin la transparencia que exige la ley". 

