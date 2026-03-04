Setenta ferrolanos disfrutan de una travesía repleta de sabores de mano de la iniciativa Pan de Barco

Antiguo Hospicio showcooking Pan de Barco Jorge Meis

La iniciativa Pan de Barco se afianza y crece en esta segunda edición, tanto es así que en cuestión de segundos se agotaron las 70 plazas que se ponían a disposición del público de la ciudad, que disfrutó en el restaurante de cuatro estrellas, –una por cada chef participante–, en que se convirtió ayer el Antiguo Hospicio, que acogió su desarrollo.

La propuesta gastroturística fue muy bien acogida por el público presente, encantado con cada una de las cuatro tapas elaboradas por los cocineros de A Maruxaina, Bacelo, Sinxelo y Vanessa, a cada cual más sabrosa e impactante por los sabores que aglutinaba.

Todos los cocineros sumaron esfuerzos para montar los platos y servirlos Jorge Meis

Todas las creaciones son fruto de varias reuniones entre los cocineros y la historiadora local Anabel Bello Platas. Ella les explicaba la historia del “Galicia” (1730); el “Guerrero”, (1752); el “San Telmo” (1788) y el “Berenguela” (1854) y cada chef fue capaz de idear un plato, marcado por las travesías de los diferentes buques, sin dejar de lado la esencia de la cocina local, haciendo "viajar" a productos locales que bebieron de otras culturas.

El showcooking Pan de Barco agota las 70 entradas previstas en unos minutos Más información

Así, historia y sabor se han mezclado en los fogones de Álvaro Gónzález; Álex Bacelo, Adrián Pérez Regueiro y Adrián Pérez Vázquez, para dejar a parte del público muy sorprendido con sus creaciones. Todos ellos abrazados por la cultura local y la internacional, con notas de cada uno de los puertos a los que arribaron los cuatro barcos, sirviendo platillos de pescado, cerdo y vaca y un postre con mango que muchos desearon poder repetir.

Los cuatro cocineros ferrolanos, así como Daniel López, que ejerció de maestro de ceremonias esta vez, coincidieron en ensalzar la importancia de una cita como esta, sobre todo la parte histórica, permitiendo sumergirse en sabores muy de Ferrol con otros procedentes de diferentes continentes por los que navegaron los barcos ferrolanos