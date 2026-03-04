Medio siglo de vida del Arquitecto Marcide en imágenes

Parte de la comunidad de sanitarias y sanitarios frente al cubo presentación expo 50 aniversario Daniel Alexandre

Prosiguen los actos de celebración del 50 aniversario del hospital Arquitecto Marcide de Ferrol que este miércoles inauguró una exposición en forma de cubo en el hall principal sus instalaciones.

La estructura, de 2,50 x 2,50 metros, con todas sus caras repletas de fotografías del centro de referencia ferrolano desde sus orígenes hasta el día de hoy, se podrá ver en esta ubicación durante el presente año, el de sus bodas de oro.

Cada una de las caras recoge en instantáneas, sin acompañamiento de texto alguno, diversos momentos que vivió el complejo sanitario desde sus inicios hasta la actualidad. Así, una de ellas hace referencia al mismo junio de 1976, cuando se incorporaban los primeros trabajadores que iniciarían sus labores en agosto de ese mismo año. Se trataba de un complejo moderno, "una de las residencias sanitarias más a la vanguardia de España", como rezaba la prensa de la época. En otro de los lados se refleja la incorporación del centro de especialidades al complejo, en el año 1993, en la que muchos especialistas fueron trasladados desde el Fontenla Maristany a ejercer su actividad en el edificio anexo al hospital, un espacio en forma de L que ampliaba los metros de atención sanitaria.

La tercera cara, estrenado el siglo XXI, muestra cuando se unieron los dos edificios (hospitalización y consultas) con una gran cubierta central, el actual pasillo acristalado, que se finalizó en el año 2001. Esto daba una nueva imagen al conjunto de la infraestructura hospitalaria. El último de los planos hace referencia a las obras que se acometen en la actualidad, con los dos nuevos edificios, sur y este, que dan forma al Plan Director y que permitirán ampliar todo el espacio de hospitalización y urgencias.

El acto estuvo presidido por la gerente del Área Sanitaria, María Fernanda López Crecente, que animó a los sanitarios presentes, sobre un centenar, a disfrutar de la selección de fotografías. "Seguro que moitos recordaredes algún momento dos que aquí están reflexados", indicó la responsable, quien también deseó otros tantos años a la institución sanitaria que no ha dejado de crecer, especialmente en los últimas décadas.

López Crecente estuvo arropada por parte del equipo directivo del complejo y agradeció a todos su labor profesional en un área en plena fase de expansión.

Asimismo, la máxima responsable aseguró que este es el segundo acto de aniversario del Hospital Arquitecto Marcide -el primero fue la colocación de una lona en la fachada principal del complejo, obra de la artista Elga Fernández Lamas- al que sucederán otros en próximas fechas.

El evento, al que estaban invitados todos los profesionales sanitarios, contó con amenización musical, de mano del cantautor Marcos Mella, que de forma altruista quiso colaborar en el evento. Para tal ocasión deleitó a los presentes con piezas musicales de Antonio Vega, Mikel Erentxun, Los Secretos, Revólver, La Unión, Cómplices o Amaral, entre otros.

Mella cuenta ya con siete proyectos discográficos autoeditados, uno de ellos, "Desenchufados", fue un proyecto inédito, siendo el primero que se graba y retransmite en directo en tiempo real por internet, siendo presenciado por más de 4.000 personas.