Las pinturas y fotografías de cerca de 20 firmas del colectivo Narart vuelven este jueves a Exponav

Imagen de la anterior exposición de Narart en la sala Carlos III de Exponav Daniel Alexandre

Este jueves 5 se inaugura una nueva exposición colectiva de la asociación naronesa de artistas Narart, una entidad habitual en los programas de la Fundación Exponav, que vuelve a acoger una nueva selección de obras en la sala Carlos III. A las 19.00 horas tendrá lugar el acto de apertura de esta muestra de pintura y fotografía, que permanecerá abierta al público hasta el domingo 29. Además, este mes habrá dos visitas guiadas gratuitas por las instalaciones.

A principios del año pasado, el edificio de Herrerías acogía la última propuesta en el espacio por parte del colectivo Narart, que en esta ocasión presenta una selección artística firmada por un total de 18 autorías. Estas son Manuel Amor, Eva Bergantiños, Canzobre, M. Carballeira, Paco Carmona, Saila Chao, R. Climent, Pilar Criado, Xosé Fernández, Sol Lamas, Maite López, Katy Martín, Manoly Miraz, Beba Pereira, Esther Piñán, Fina Porta, Cristanto Poveda y Jesús Victoria.

Por otra parte, las dos visitas guiadas del mes tendrán lugar los sábados 14 y 28 de marzo, ambas a las 12.00 horas. Las personas interesadas deberán inscribirse poniéndose en contacto en el 981 359 682 o exponav@exponav.org.