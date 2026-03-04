Mi cuenta

La II Feria del Coleccionismo de Juguetes vuelve a la ciudad con un intercambio de cromos incluido

Cartas Pokémon, vinilos, artículos de Dragon Ball o libros son solo algunos de los elementos que se venderán esta vez

Rita Tojeiro Ces
Rita Tojeiro Ces
04/03/2026 21:38
centro cultural Carvalho Calero están montando la II Feria del Coleccionismo de Juguetes
Miguel Ángel Liste es uno de los coleccionistas que estuvo colocando este mismo miércoles el género en el Carvalho Calero, que como se puede apreciar, va más allá del juguete
Jorge Meis
Desde este viernes 6, el centro cultural Carvalho Calero, en una esquina de la plaza de O Inferniño, se transformará en espacio comercial especializado con la segunda edición de la Feria del Coleccionismo de Juguetes en Ferrol. Con la colaboración del Concello y de la AVV Ensanche A, el mercado permanecerá en las instalaciones hasta el domingo 8, cuando tendrá lugar una de las nuevas propuestas de este año, un intercambio de cromos.

El enorme éxito obtenido en la primera edición se materializa ahora en una segunda convocatoria que vuelve a aprovechar la pasión por el coleccionismo de juguetes antiguos al mismo tiempo que la carencia de iniciativas como esta en la ciudad. La tienda de segunda mano coruñesa El baúl de los recuerdos es la encargada de aportar el género, tal y como trasladó Miguel Ángel Liste, uno de los aficionados que ya estuvo ayer en el centro cultural ultimando preparativos, destacando del profesional que está detrás de la iniciativa que “ya lleva 30 años en el oficio”.

Liste recuerda que “al margen de esto, ya llevamos siete ediciones que hacemos exposiciones de dioramas de Playmobil”, una de las firmas que se encontrarán en la II Feria del Coleccionismo de Juguetes de Ferrol, que con esta nueva propuesta amplía el abanico y trata de “afianzar” el Carvalho Calero como espacio de referencia en este sector.

En la oferta

Desde el viernes y hasta el domingo, de 11.00 a 20.30 horas, se podrán encontrar en el mercado novedades con respecto al año pasado como vinilos o cromos.

La oferta puede resultar atractiva para muy diversas generaciones, con variedad de juguetes coleccionables de Dragon Ball, Masters del Universo, juegos de mesa, muñecas antiguas, cartas Pokémon o incluso libros, entre otros muchos ejemplos.

