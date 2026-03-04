La CGT denuncia que Navantia prioriza plazos sobre seguridad

Imagen de archivo de una rueda de prensa de la CGT a las puertas de Navantia Jorge Meis

El sindicato CGT denunció públicamente este martes lo que califica como una “irresponsabilidad” por parte de la dirección de Navantia Ferrol al intentar poner en marcha la nueva fábrica digital de bloques a pesar de existir deficiencias críticas de seguridad.

Según la central sindical, la empresa pretendía iniciar la actividad el pasado lunes, 2 de marzo, ignorando una evaluación de riesgos que señalaba peligros “importantes” para la integridad de la plantilla.

Tras las inspecciones realizadas por delegados de la CGT en las últimas semanas, el comité central de prevención se reunió el pasado viernes para analizar la situación.

El sindicato asegura que la propia evaluación de riesgos de Navantia –un documento de 273 páginas entregado a la representación social apenas una hora antes del encuentro– califica como “muy deficiente” y de probabilidad “muy alta” el riesgo derivado de una instalación contraincendios no operativa.

A pesar de estas advertencias, el sindicato afirma que el director de Navantia Ferrol mantuvo inicialmente su intención de inaugurar la planta el lunes. Sin embargo, ante la negativa rotunda del comité de empresa, la dirección “reculó” a media mañana del lunes, asumiendo que la fábrica no entraría en funcionamiento hasta que se completen las comprobaciones pertinentes.

Desde Navantia se salió al paso de estas acusaciones, indicando que “para el arranque de la fábrica digital de bloques, como para cualquier actividad que se lleve a cabo, se siguen y se seguirán las indicaciones de Seguridad y Salud Laboral. No se va a realizar ninguna acción que suponga un riesgo”.

Trabajadores ante todo

De este modo, indican que los delegados de prevención realizaron una observación preventiva en la fábrica dentro del procedimiento habitual, y, a raíz de esta se procede a resolver las cuestiones que plantean.

Aseguran, además, que “esto no es extraordinario y forma parte del procedimiento rutinario normal”, añadiendo, asimismo, que “Navantia siempre pone la seguridad y la salud de los trabajadores en primer lugar”.