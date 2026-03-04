Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Ferrol

La CGT denuncia que Navantia prioriza plazos sobre seguridad

Desde el astillero aseguran que “esto no es extraordinario y forma parte del procedimiento rutinario normal”

Redacción
04/03/2026 11:26
Imagen de archivo de una rueda de prensa de la CGT a las puertas de Navantia
Imagen de archivo de una rueda de prensa de la CGT a las puertas de Navantia
Jorge Meis
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
0620_liceo_redideal_251121_tamara

El sindicato CGT denunció públicamente este martes lo que califica como una “irresponsabilidad” por parte de la dirección de Navantia Ferrol al intentar poner en marcha la nueva fábrica digital de bloques a pesar de existir deficiencias críticas de seguridad. 

Según la central sindical, la empresa pretendía iniciar la actividad el pasado lunes, 2 de marzo, ignorando una evaluación de riesgos que señalaba peligros “importantes” para la integridad de la plantilla. 

Tras las inspecciones realizadas por delegados de la CGT en las últimas semanas, el comité central de prevención se reunió el pasado viernes para analizar la situación. 

El sindicato asegura que la propia evaluación de riesgos de Navantia –un documento de 273 páginas entregado a la representación social apenas una hora antes del encuentro– califica como “muy deficiente” y de probabilidad “muy alta” el riesgo derivado de una instalación contraincendios no operativa. 

A pesar de estas advertencias, el sindicato afirma que el director de Navantia Ferrol mantuvo inicialmente su intención de inaugurar la planta el lunes. Sin embargo, ante la negativa rotunda del comité de empresa, la dirección “reculó” a media mañana del lunes, asumiendo que la fábrica no entraría en funcionamiento hasta que se completen las comprobaciones pertinentes. 

Desde Navantia se salió al paso de estas acusaciones, indicando que “para el arranque de la fábrica digital de bloques, como para cualquier actividad que se lleve a cabo, se siguen y se seguirán las indicaciones de Seguridad y Salud Laboral. No se va a realizar ninguna acción que suponga un riesgo”. 

Trabajadores ante todo

De este modo, indican que los delegados de prevención realizaron una observación preventiva en la fábrica dentro del procedimiento habitual, y, a raíz de esta se procede a resolver las cuestiones que plantean. 

Aseguran, además, que “esto no es extraordinario y forma parte del procedimiento rutinario normal”, añadiendo, asimismo, que “Navantia siempre pone la seguridad y la salud de los trabajadores en primer lugar”. 

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina

Te puede interesar

Imagen de archivo de una rueda de prensa de la CGT a las puertas de Navantia

La CGT denuncia que Navantia prioriza plazos sobre seguridad
Redacción
Imagen de archivo del arqueódromo de Ferrol en plena actividad

Vuelven los Sábados Castrexos a Ferrol
Redacción
8M. Fachada del concello iluminada de morado

El Concello de Ferrol apuesta de nuevo por los "Roteiros en feminino" y el microteatro para su programación del 8M
redacción ferrol
El programa que organizan Memoria Histórica Democrática, Fuco Buxán y Poesía Salvaxe continúa este jueves en el Ateneo Ferrolán

Inaugurado el programa de actividades en memoria del 10 de marzo en Ferrol
Rita Tojeiro Ces