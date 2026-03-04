La agenda de la biblioteca de Ferrol pasa de la radio a una cita “entre espías e inspectoras”

Ferrol biblioteca central curso de Radio Daniel Alexandre

Las actividades que propone la biblioteca municipal de Ferrol pasan de una de sus “Experiencias de escritura”, que vino de la mano de la periodista deportiva Leticia G. Chas, a dos días de “Instantes literarios”. Después de la última edición con motivo del Día de Rosalía de Castro, por el 8-M se organizan estos encuentros breves y abiertos a todo el público interesado, este viernes 6 y lunes 9, de 11.30 a 13.30 horas.

Después del curso intensivo de comunicación radiofónica que impartió este mismo miércoles, por la mañana y por la tarde, Leticia G. Chas, la biblioteca vuelve a citar al público en la propia entrada del centro para una nueva edición de los “Instantes literarios: entre espías e inspectoras”.

Trémola Teatro volverá a ser la compañía encargada de este servicio informativo, que dará a conocer en encuentros rápidos, de alrededor de 5 minutos de duración, una serie de libros protagonizados por mujeres que desempeñan oficios tradicionalmente asociados a los hombres. Es el caso de las espías, las detectives, las inspectoras o las comisarias, por ejemplo.

Con esta iniciativa, desde el centro tratan de remarcar la importancia del Día Internacional de las Mujeres y de la necesidad de perseguir un contexto social libre de violencias machistas y sin brechas de género.