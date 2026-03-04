Mi cuenta

La agenda de la biblioteca de Ferrol pasa de la radio a una cita “entre espías e inspectoras”

Vuelven unos nuevos "Instantes literarios" en la entrada del centro, con motivo del 8-M, después de la última "Experiencia de escritura" con la periodista Leticia G. Chas

Redacción
04/03/2026 21:40
Las actividades que propone la biblioteca municipal de Ferrol pasan de una de sus “Experiencias de escritura”, que vino de la mano de la periodista deportiva Leticia G. Chas, a dos días de “Instantes literarios”. Después de la última edición con motivo del Día de Rosalía de Castro, por el 8-M se organizan estos encuentros breves y abiertos a todo el público interesado, este viernes 6 y lunes 9, de 11.30 a 13.30 horas.

Después del curso intensivo de comunicación radiofónica que impartió este mismo miércoles, por la mañana y por la tarde, Leticia G. Chas, la biblioteca vuelve a citar al público en la propia entrada del centro para una nueva edición de los “Instantes literarios: entre espías e inspectoras”.

Trémola Teatro volverá a ser la compañía encargada de este servicio informativo, que dará a conocer en encuentros rápidos, de alrededor de 5 minutos de duración, una serie de libros protagonizados por mujeres que desempeñan oficios tradicionalmente asociados a los hombres. Es el caso de las espías, las detectives, las inspectoras o las comisarias, por ejemplo.

Con esta iniciativa, desde el centro tratan de remarcar la importancia del Día Internacional de las Mujeres y de la necesidad de perseguir un contexto social libre de violencias machistas y sin brechas de género.

