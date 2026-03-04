Ferrolterra firma su mejor febrero desde 2011 en creación de sociedades

Polígono de A Gándara Archivo

Ferrolterra cerró el pasado sábado 28 su mejor dato en creación de empresas en un mes de febrero desde 2012, año en el que el Instituto Galego de Estatística –IGE– comenzó a analizar sistemáticamente la información publicada diariamente en el Boletín Oficial del Registro Mercantil –Borme–. Las comarcas de Ferrol, Eume y Ortegal constataron la constitución de un total de 21 sociedades, superando por segunda vez –la anterior fue en 2025– la veintena de nuevas firmas.

Como viene sucediendo en los últimos tiempos, son las actividades del sector inmobiliario y la construcción las que más inscripciones nuevas aportan, un total de siete, lo que supone un tercio del conjunto de sociedades que comenzaron a funcionar de manera oficial el mes pasado.

El presidente de la Confederación de Empresarios de Ferrolterra, Eume y Ortegal –Cofer–, Cristóbal Dobarro, señaló ayer que la cifra es la continuación de “una tendencia positiva que se viene produciendo en los últimos años” y que es consecuencia de un cambio de perspectiva en la situación económica derivada del sector naval, que está inmersa en un ciclo virtuoso y que se desarrolla de un modo transversal gracias a un mayor optimismo empresarial”.

La realidad de la comarca está siendo clave ante las incertidumbres que se están cerniendo en el escenario internacional, una relación que no se dio en épocas de bonanza anteriores. “El factor comarcal pesa más, sin duda”, asegura Dobarro tras recordar lo que aconteció en épocas anteriores. “En las últimas décadas, desde principios de los 80, hubo una etapa de desarrollo tanto en el ámbito europeo como estatal y autonómico y, sin embargo, la comarca no lo pasó nada bien”, explica.

Inestabilidad

Además, la coyuntura actual tiene como principal desencadenante la inestabilidad internacional y los conflictos bélicos y diplomáticos, y también los vaivenes en materia de aranceles provocados por el Gobierno de Estados Unidos. No se parece, por lo tanto, en nada a las crisis anteriores, y eso también tiene una repercusión a nivel interno, como apunta el presidente de la patronal de Ferrolterra.

“España está en un buen momento, como indican los datos macroeconómicos, pero la Unión Europea arrastra dificultades y a nivel global la inestabilidad política está provocando un mayor incremento en defensa y seguridad, y lo mismo podemos decir de la coyuntura energética. En ambos casos beneficia a Ferrolterra y va a tener un efecto positivo sobre la industria de la comarca, pero también podría tener otras consecuencias, como un acceso más limitado a la financiación o la subida de los tipos de interés”, afirma Cristóbal Dobarro.

“Creo sinceramente que va a ser difícil volver a la situación de hace diez años, pues se está produciendo un esfuerzo inversor en materia de defensa y renovables que no va a finalizar a corto plazo”, señala antes de advertir de que “la mayor parte de las quiebras empresariales se producen por crecer demasiado rápido. El crecimiento debe ser ordenado y, para ello, hay que contar con los medios adecuados. Por ese motivo, desde Cofer llevamos mucho tiempo trabajando en la captación de nuevas inversiones para la zona porque va a ser la manera de crecer de manera sostenible”.