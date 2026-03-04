Mi cuenta

El PSOE reclama una “actuación urxente” en la calle Valenta, en el barrio de San Pablo

Julián Reina asegura que desde verano "non se fixo nada"

Redacción
04/03/2026 21:12
Rúa Valenta bolardos
Calle Valenta
Daniel Alexandre
El concejal del grupo municipal socialista Julián Reina volvió a interesarse en la comisión de Urbanismo de este miércoles por la situación de la calle Valenta, en San Pablo, instando a la sustitución de los bolardos que delimitan la senda peatonal del tráfico rodado “antes de que desapareza”

El edil explica que lleva desde julio preguntando por este tema sin que hasta ahora ”se tomaran medidas”. “É inaceptable”, dijo, “que o goberno siga repetindo que está a estudar o tema mentres o paso peonil desaparece”.

Reina apunta que la solución es sencilla. "Só fai falta recoller os bolardos que levan sete meses tirados na rúa, mercar parafusos e bolardos novos. Se o tempo que perdemos nas reunións da comisión debatendo este tema se investise en substituílos, o problema xa estaría máis que resolto", sentencia. 

