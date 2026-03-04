El Concello convoca 14 puestos que se cubrirán con personal de otras administraciones
Se incluye el de coordinador y el de jefe de sección de seguridad, movilidad y Protección Civil
El Concello de Ferrol anunció este miércoles 4 de marzo la publicación en el Boletín Oficial de la Provincia –BOP– de las bases y la convocatoria para 14 puestos de trabajo en el Concello, que se cubrirán en régimen de comisión de servicios, es decir, con personal que pertenece a otras administraciones.
Se trata, según anunció el gobierno local, de un “paso máis” en el proceso de reorganización interna “necesaria” para “optimizar os recursos e mellorar a eficiencia”, ofreciendo a la ciudadanía “unha administración máis áxil, moderna e próxima”.
Así, el BOP recoge, por una parte, la publicación de las bases para los puestos de jefe de sección de Patrimonio; de Planeamiento y Gestión: de Recaudación Ejecutiva; de Gestión Tributaria; y de inspector tributario. En el mismo número de ayer sale también la convocatoria y las bases reguladoras del procedimiento para cubrir otros puestos de jefatura de servicio: de Fomento, Empleo y Promoción Económica; de Estadística, Registro y Atención y Participación Ciudadana; de Medio Ambiente; de Intervención; de Tesorería; y, además, un puesto de letrado municipal.
Junto a estos se encuentran también los puestos que ya anunció el gobierno en el pleno de la semana pasada para el área de Seguridad: un cordinador y un jefe de sección, no solo de seguridad, sino también de Movilidad y Protección Civil. Completa la nómina de plazas un auxiliar administrativo para Alcaldía.
El ejecutivo local señala que la asignación de estas plazas va a completar la reorganización administrativa “iniciada en xuño de 2023”.
FeC echa de menos la plaza de técnico del área de Cultura
Ferrol en Común salió al paso ayer del anuncio del gobierno local sobre la Oferta Pública de Empleo –OPE– para este año, que, como se recordará, contempla la incorporación de 24 trabajadores más –además de la promoción interna de otras 69 plazas–, lamentando la falta de un técnico de Cultura, “tal como aconteceu na OPE do ano 2024, que tampouco recollía esta figura”. La formación explica que esa ausencia “deixa a cidade sen unha figura clave para a correcta posta en valor da cultura e da súa programación, o que nos leva a pesar nun escurantismo por parte do goberno, beneficiando a empresas privadas”.
La organización que lidera Jorge Suárez señala que las carencias “manteñen o departamento en precario” y recuerda que “primeiro se arquivou o Plan Estratéxico de Cultura”. “Desde FeC”, añade, “seguiremos loitando para que Ferrol teña unha cultura como merece con outra perspectiva” y, por ello, instan al ejecutivo a “sacar do caixón o Plan Estratéxico e apostar pola volta dun técnico”. “Solicitamos que se atribúa a importancia que merece esta Concellería e que se proporcionen os instrumentos necesarios para que volva rexurdir”, asegura