El Concello convoca 14 puestos que se cubrirán con personal de otras administraciones

El alcalde en una comparecencia municipal Cedida

El Concello de Ferrol anunció este miércoles 4 de marzo la publicación en el Boletín Oficial de la Provincia –BOP– de las bases y la convocatoria para 14 puestos de trabajo en el Concello, que se cubrirán en régimen de comisión de servicios, es decir, con personal que pertenece a otras administraciones.

Se trata, según anunció el gobierno local, de un “paso máis” en el proceso de reorganización interna “necesaria” para “optimizar os recursos e mellorar a eficiencia”, ofreciendo a la ciudadanía “unha administración máis áxil, moderna e próxima”.

Así, el BOP recoge, por una parte, la publicación de las bases para los puestos de jefe de sección de Patrimonio; de Planeamiento y Gestión: de Recaudación Ejecutiva; de Gestión Tributaria; y de inspector tributario. En el mismo número de ayer sale también la convocatoria y las bases reguladoras del procedimiento para cubrir otros puestos de jefatura de servicio: de Fomento, Empleo y Promoción Económica; de Estadística, Registro y Atención y Participación Ciudadana; de Medio Ambiente; de Intervención; de Tesorería; y, además, un puesto de letrado municipal.

Junto a estos se encuentran también los puestos que ya anunció el gobierno en el pleno de la semana pasada para el área de Seguridad: un cordinador y un jefe de sección, no solo de seguridad, sino también de Movilidad y Protección Civil. Completa la nómina de plazas un auxiliar administrativo para Alcaldía.

El ejecutivo local señala que la asignación de estas plazas va a completar la reorganización administrativa “iniciada en xuño de 2023”.