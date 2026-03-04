Cultos y la celebración del pregón, entre los eventos más próximos del calendario cofrade en Ferrol

El Quinario primero y el Septenario después marcan la Cuaresma de la Cofradía de Dolores Jorge Meis

Este viernes el teatro Jofre se vestirá de gala en plena Cuaresma para acoger, desde las 19.00 horas, el pregón de la Semana Santa 2026 a cargo del periodista Isidoro Valerio, que compartirá protagonismo con las dos medallas de Oro de la Junta, César Carreño y José Evia. Del apartado musical se encargará Concerto Tempo y las entradas, gratuitas, ya se pueden retirar en la taquilla.

Pero antes, este jueves concluye la Novena a Jesús Nazareno en el Santuario de las Angustias (con cultos a las 9.00, 11.30 y 12.00) y este viernes, coincidiendo con su festividad, la imagen de Florencio Gambino estará en veneración todo el día, mientras que el sábado, a las 12.00 horas, se celebra su solemne función con procesión.

También en torno al Nazareno, pero esta vez al de Guerra Felipe en la iglesia de Dolores, se convoca el triduo los días 6, 7 y 8 de marzo a las 19.00 horas. Asimismo, la hermandad de Méndez Núñez ha anunciado el Quinario en horno al Santísimo Cristo de la Misericordia, su cotitular. Habrá cultos los días 10, 11, 12, 13 y 14 de marzo, desde las 19.00, culminando con eucaristía y posterior procesión por A Magdalena.