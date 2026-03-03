Una profesional de Digestivo del CHUF, única española seleccionada para integrar un distinguido grupo internacional

La profesional del servicio de Digestivo, Lidia González Cedida

La profesional del Servicio de Digestivo del Complejo Hospitalario Universitario de Ferrol, Lidia González Peñas, fue la única mujer española escogida entre profesionales de Europa, América y África, seleccionada como participante del “Mentorship Program for Women in Endoscopy”. A estas menciones pueden concurrir sanitarias menores de 35 años que desarrollen su trabajo en el ámbito de la endoscopia.

El certamen tiene la misión de ayudar a promover mujeres en el campo de endoscopia, el de la educación, el crecimiento profesional, y el desarrollo de liderazgo. Comparte la visión de crear diversidad y equidad entre endoescopistas alrededor del mundo en una plataforma virtual global, en la que una serie de personas mentoras las eligen, le muestran su experiencia, y le ayudan en la formación técnica endoscópica y en la ampliación de la capacitación con el entrenamiento técnico.

La jefa de Digestivo destaca que formar parte del programa imprime calidad y sirve para crecer en puestos históricamente ocupados por hombres

Red de mujeres y liderazgo

Como indica la propia especialista Lidia González Peñas, “é un orgullo esta denominación xa que a crean unha rede de mulleres para dar visibilidade ó seu liderado”. Además, añade que “o acceso a estes mentores a nivel internacional axuda a mellorar as capacidades, ampliar os intereses, e coñecer outras actividades, lugares, e aspectos que podes posteriormente trasladar ao teu día a día profesional, no meu caso aquí, no complexo ferrolán”, indica la facultativa.

González Peñas advierte que en este año de vigencia de la mención, a punto de finalizar, le ha ayudado a contar “con visións expertas e a incrementar os coñecementos e mellorar a unidade biliopancreática coa que conta o CHUF”, ya que, añadió, ofrece unha visión de dinámicas e protocolos para que ti poidas crear tamén os teus adaptados ó teu centro de traballo”.

Sobre esta participación también se pronunció la jefa del Servicio de Digestivo del Complejo Hospitalario Universitario de Ferrol, Ana Echarri Piúdo, quien, cabe destacar, ostenta la única jefatura de departamento mujer en los diferentes servicios de Digestivo de toda Galicia.

La responsable puso el acento en que “a única muller española escollida entre outra ducia do campo da endoscopia está en Ferrol”. Así, añadió que “é unha sorte para o Servizo contar con profesionais que acceden a este tipo de recoñecementos; imprime moita calidade ao mesmo, e tamén pon en valor o esforzo da muller para medrar nestes postos históricamente de homes”, incidió la responsable del Servicio.