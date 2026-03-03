Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Ferrol

O Talentiño optará a un premio Martín Códax da Música en la categoría de Festivales

El fallo del jurado se conocerá a finales del mes de marzo

Redacción
03/03/2026 19:49
A gala final do Talentiño deste ano celebrouse no Jofre
Un momento de la gala de O Talentiño de la pasada edición
Jorge Meis
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
0620_liceo_redideal_251121_tamara

El certamen ferrolano de O Talentiño vuelve, a las puertas de su cuarta edición, a presentarse a los premios Martín Códax da Música con la intención de hacerse con el distintivo en la categoría de festivales. Desde su creación en 2013, estos galardones suponen una de las citas más importantes del sector musical de la comunidad autónoma, puesto que reconocen tanto artistas como proyectos de difusión cultural.

El fallo se conocerá a finales del próximo mes de mayo pero, mientras tanto, en la ciudad naval se podrá disfrutar de un derroche de talento gracias al concurso local que, por primera vez, amplía su alcance a todos los jóvenes de la provincia de entre 8 y 18 años que aún pueden tomar parte en el proceso ya que las inscripciones se mantendrán abiertas hasta el próximo 28 de marzo a través de la página web del propio festival.

Los participantes podrán competir en un total de cinco categorías: vocalistas, instrumentistas, danza lírica, urbana y variedades –magia, monólogos o artes escénicas–. En lo relativo a los premios, los primeros clasificados de cada modalidad recibirán vales por valor de 300 euros, además de entradas a un parque multiaventura para los finalistas.

Se elegirá, asimismo, un representante que actuará en la próxima edición.

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina

Te puede interesar

Concentración bomberos en Armas

Los Bomberos paralizan las movilizaciones por la creación de puestos "estratégicos" en el área de Seguridad
Redacción
A gala final do Talentiño deste ano celebrouse no Jofre

O Talentiño optará a un premio Martín Códax da Música en la categoría de Festivales
Redacción
EPEF encontro alumnado con empresas

El Campus pone en marcha una microcredencial sobre el uso de la Inteligencia Artificial
Redacción
camara

La Cámara aborda con empresas, entidades y centros educativos el “ecosistema emprendedor”
Redacción