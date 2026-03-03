O Talentiño optará a un premio Martín Códax da Música en la categoría de Festivales

Un momento de la gala de O Talentiño de la pasada edición Jorge Meis

El certamen ferrolano de O Talentiño vuelve, a las puertas de su cuarta edición, a presentarse a los premios Martín Códax da Música con la intención de hacerse con el distintivo en la categoría de festivales. Desde su creación en 2013, estos galardones suponen una de las citas más importantes del sector musical de la comunidad autónoma, puesto que reconocen tanto artistas como proyectos de difusión cultural.

El fallo se conocerá a finales del próximo mes de mayo pero, mientras tanto, en la ciudad naval se podrá disfrutar de un derroche de talento gracias al concurso local que, por primera vez, amplía su alcance a todos los jóvenes de la provincia de entre 8 y 18 años que aún pueden tomar parte en el proceso ya que las inscripciones se mantendrán abiertas hasta el próximo 28 de marzo a través de la página web del propio festival.

Los participantes podrán competir en un total de cinco categorías: vocalistas, instrumentistas, danza lírica, urbana y variedades –magia, monólogos o artes escénicas–. En lo relativo a los premios, los primeros clasificados de cada modalidad recibirán vales por valor de 300 euros, además de entradas a un parque multiaventura para los finalistas.

Se elegirá, asimismo, un representante que actuará en la próxima edición.