Los Bomberos paralizan las movilizaciones por la creación de puestos "estratégicos" en el área de Seguridad

Concentración bomberos en Armas Emilio Cortizas

Los Bomberos de Ferrol dieron a conocer durante esta misma jornada de martes que van a cesar las movilizaciones desarrolladas en las últimas semanas después de conocer las decisiones adoptadas por la Xunta de Goberno Local en la que se anunció la creación de un puesto de Coordinador de Seguridad y un Jefe de Área de Seguridad, dos puestos que, en su opinión, mejorarán la coordinación directa entre los efectivos del cuerpo y los agentes policiales.

"Consideramos que estas medidas suponen un avance en la dirección adecuada y pueden contribuir a mejorar la planificación, la organización y la coordinación en un ámbito tan sensible como es la seguridad ciudadana", aseguran desde el cupero de Bomberos que, además, calificó de "avance relevante" la incorporación de siete efectivos, "un refuerzo necesario para la plantilla y la estabilidad del servicio".

Aseguran que, por el momento, "acordamos otorgar un voto de confianza" al gobierno José Manuel Rey Varela al tiempo que se apuesta por una "negociación constructiva" que, esperan, resuelva "de manera definitiva" la incertidumbre actual, marcada por las heridas sufridas por su compañero. De la misma manera, y "siempre con la prioridad de garantizar a Polo la adecuada cobertura sanitaria y profesional", guardan un espacio para el agradecimiento público por "el respaldo constante y masivo mostrado durante estas semanas, tanto en la manifestación como en el apoyo diario expresado a través de distintos canales", haciendo también un guiño al resto de profesionales de Galicia que les han acompañado.

Más de 4.000 personas se solidarizan en Ferrol con las víctimas del incendio en Recimil Más información

Con todo, el grupo sigue mostrándose crítico con cuestiones como la clarificación de los servicios mínimos que, desde su criterio, es necesario aclarar para "abrir una etapa basada en la confianza y el diálogo. Reiteramos nuestro compromiso con el servicio público, con la seguridad de nuestros vecinos y vecinas y con la búsqueda de soluciones responsables y duraderas".