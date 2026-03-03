Llueve sobre mojado en los bloques más deteriorados del barrio de Recimil: “Llevo once años pagando alquiler”

Vecina calle Mugardos con humedades

El deterioro del barrio ferrolano de Recimil no es reciente, sino que ha venido arrastrándose de hace décadas y el programa de rehabilitación que lleva algunos años en marcha por parte del Concello de Ferrol no avanza todo lo rápido que demanda la vecindad.

Actualmente, tras el grave incendio de la madrugada del pasado 19 de febrero que se saldó con la muerte de un joven de 19 años, sus habitantes dicen sentirse todavía más inseguros que de costumbre. Esta misma semana, de hecho, la caída de una cornisa en el número 133 de la avenida de Vigo obligó a un despliegue de emergencias.

Por eso a Libertad, una vecina del portal 4 de la calle Mugardos que vive con su hijo de diez años, las humedades que afloran en su bloque le parecen más preocupantes que nunca. “Ahora, sin apenas bomberos, es un peligro que pase algo”, manifiesta, explicando que el agua corre sin barrera en su portal por encima de los contadores eléctricos, empezando también a deteriorar su piso, y “nadie hace nada”.

En su caso, fue el pasado 23 de noviembre cuando acudió al consistorio buscando que se hiciesen cargo de la situación, presentando para ello la incidencia por Registro, pero hasta la fecha no han pasado a subsanarla. “Están arreglando viviendas e incluso ahora también el pavimento alrededor del mercado; sin embargo, lo más importante, los tejados, no los están dejando en buenas condiciones”, denuncia, advirtiendo de que las cubiertas de algunos de los bloques que se han intervenido ya presentan deficiencias como tejas fuera de su sitio o cableado que acaba colgando por la fachada “y cualquier día hay otro disgusto”.

Empezar de cero

A Libertad le han aconsejado solicitar otra vivienda y mudarse, pero insiste en que sería injusto. “Llevo once años viviendo de forma regular en mi piso, pagando los 80 euros de alquiler que me solicita el Concello, y he ido arreglando mi casa a lo largo de todo este tiempo. No voy a irme a otra y empezar de cero”, valora, recordando que al ser bloques municipales debe ser el Consistorio quien se haga cargo de los daños estructurales y en las zonas comunes, como ocurre en su portal.

Además de la “lluvia” que le cae a los contadores, la vecina tiene dos habitaciones que empiezan a verse afectadas por la humedad. “Yo puse toda la instalación eléctrica nueva y, la verdad, después de la desgracia que pasó te da miedo que falle algo”, confiesa, pidiendo al departamento correspondiente que proceda a los arreglos.