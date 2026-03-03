Mi cuenta

Diario de Ferrol

Ferrol

La pandereta gallega se convierte en protagonista en el Real Coro Toxos e Froles

Redacción
03/03/2026 21:56
Uno de los cursos celebrados en el Toxos e Froles
La sede del Real Coro Toxos e Froles –calle Magdalena 220– acogerá el próximo día 27 de marzo una jornada en torno a la pandereta gallega, una propuesta que permitirá acercarse no solo a la música tradicional, sino también al labor de artesanos, artistas y estudiosos de uno de los elementos más representativos del folclore de Galicia y su riqueza.

En total serán dos relatorios los que centren esta cita, que dará comienzo a las 19.00 horas con una presentación, bajo el nombre “O instrumento hoxe”, una propuesta de Suso Vaamonde. En esta primera propuesta se podrán conocer los primeros estudios acústicos del instrumento, que forman parte del Arquivo Sonoro de Galicia.  Seguidamente, “A transmisión dos coñecementos”, de la mano de Mercedes Autrán, presentará al público el caso de las pandereteiras de Rois.

Esta cita se cerrará a las 20.30 horas con la inauguración de una exposición que pone en valor el instrumento y que, además, contará con el talento de las cantareiras del coro anfitrión.

Cabe recordar que la entidad ferrolana desarrollará una serie de actividades complementarias a este proyecto a lo largo del mes de marzo.

