Inaugurado el programa de actividades en memoria del 10 de marzo en Ferrol

El programa que organizan Memoria Histórica Democrática, Fuco Buxán y Poesía Salvaxe continúa este jueves en el Ateneo Ferrolán Emilio Cortizas

A una semana del 10 de marzo, Día da Clase Obreira Galega, se estrenaron en Ferrol dos iniciativas diferentes que tendrán continuidad, con motivo de esta fecha que se conmemora a nivel autonómico a raíz del asesinato, en esta ciudad, de dos trabajadores del astillero, Daniel y Amador. Por una parte, Fuco Buxán, Memoria Histórica Democrática y Poesía Salvaxe celebraron este mismo martes el primer encuentro de un cartel que se desarrolla en el Ateneo Ferrolán, y por otro lado, el sindicato CCOO y la Fundación 10 de Marzo, en colaboración con el Concello, inauguraron la exposición “A Transición” en el Centro Torrente Ballester.

Bajo el título de “Disparos de luz contra o esquecemento”, que ya se convierte en un emblema de esta efeméride, en el centro cultural de la calle Magdalena tuvo lugar un recital poético presentado por la responsable del área de Igualdad de Fuco Buxán, Laura Couto, con música en vivo por parte de Manolo Bacalhau. Las voces fueron las de Saila Chao, Juan Galán, Sonia Mauriz, Juan Carlos Valle “Karlotti” y Ana Varela, que presentaron versos propios en los que el 10 de marzo de 1972 se trajo al presente a través de temas sociales que se relacionan, en general, con las “clases trabajadoras”.

La programación continuará este jueves 5, a partir de las 19.00 horas en el Ateneo Ferrolán, con la proyección del documental “10 de Marzo” (1997), dirigido por Beatriz del Monte. Según trasladó el vicepresidente de Fuco Buxán, Víctor G. Novás, esta película de 23 minutos de duración fue facilitada en su momento por José Gómez Alén, que dirigió el Archivo Histórico de CCOO de Galicia-Fundación 10 de Marzo, en conmemoración del cincuentenario del día en cuestión, por el que “tuvimos un año lleno de actividades”, recordó.

“Fuco Buxán fue fundada por gente muy importante en esas fechas”, destacó el vicepresidente, referenciando nombres como los de Julio Aneiros, Rafael Pillado, y José Torregrosa, “los grandes protagonistas del 10 de marzo del 72”, además de los del propio documental que se proyectará en el Ateneo Ferrolán. También lo son, tal y como continuó explicando Víctor G. Novás, José Riobó, Amor Deus, Paco Balón y Antonio Martínez Aneiros, “que era el cura que dio la homilía, precisamente, con los fallecidos”, antes de ser también alcalde de Narón.

Gracias a estos participantes, la cinta se convierte en “un documento muy interesante por el valor que tiene, que en ese momento estaban todos perfectamente para contarnos su visión” de lo acontecido en 1972, habiendo transcurrido ya más de 20 años desde entonces.

Para complementar estas perspectivas de primera mano que aportará el documental, después de la proyección se desarrollará el coloquio-mesa redonda “Do 10 de marzo do 72 ó tecno-fascismo. Un reto para a esquerda”. En este caso, participarán la socióloga y activista social Celia Fernández Alvariño, el historiador Enrique Barrera Beitia y el periodista Xosé Fandiño, de Diario de Ferrol.

Tal y como apuntó Víctor G. Novás, “realmente, en los últimos años estaba cayendo muy en el olvido” la conmemoración del 10 de marzo en Ferrol, por lo que se está tratando de “dinamizar” una fecha tan señalada como esta, “que tuvo continuidad en Vigo” y que dio origen a la declaración institucional del Día da Clase Obreira Galega, además de haber sido un hecho que “salió en toda la prensa internacional”. Así pues, aparte del programa de actividades, desde Fuco Buxán animan a participar en todos los actos y movilizaciones que se convoquen, en los que estará representada la asociación y su lucha por el traslado de la escultura conmemorativa realizada por Xoán X. Braxe.

El cambio de lugar se fundamenta, por una parte, en que se trata de “un grupo escultórico extraordinario, de Braxe, que se merece estar en un lugar donde se lo pueda ver”, en vez de la pequeña rotonda en la que se sitúa, en la calle Ares. Con este fin, se recogieron “del orden de unas 2.000” firmas, que fueron entregadas por un grupo de personas en el Concello de Ferrol, coincidiendo con el 50 aniversario, entre las que se encontraban el propio escultor, y “estaban también familiares de los que fueron represaliados”.

El destino solicitado para el monumento es la plaza que está a escasos 100 metros, donde realmente sucedieron los hechos de 1972, con el objetivo de “significar el espacio desde un criterio histórico”, reclama Víctor G. Novás, además de denominar al propio espacio, que “no tiene nombre” designado, “Praza do 10 de marzo”. De esta manera, se saldaría una deuda que, irónicamente, sí se refleja en otros callejeros de la comarca.

Xaime Quessada

Por otro lado, en la Casa da Cultura de Fene todavía está disponible, hasta el día 30, la exposición “10 de marzo do 72, a mirada artística de Xaime Quessada”, que fue promovida por la asociación cultural Fuco Buxán y la Fundación Xaime Quesada Blanco, con el respaldo de este mismo Concello y con los de Ferrol y Narón. Se trata de una selección de reproducciones de obras del artista, fundamentalmente cartelería y pinturas, que empezó su itinerario el año pasado en el Centro Torrente Ballester y en el Pazo da Cultura.

Victor G. Novás da cuenta del éxito a través de las múltiples visitas guiadas previstas, que se pueden solicitar en la propia Casa da Cultura, para esta muestra de un artista “muy vinculado a Ferrol, muy comprometido”, que ha dejado numerosa obra en la ciudad desinteresadamente: “de hecho, regaló cuadros para el museo municipal” que está previsto abrir próximamente.

Torrente Ballester

El Sindicato Nacional de Comisións Obreiras –CCOO– de Galicia y la Fundación 10 de Marzo organizan, con la colaboración del Concello de Ferrol, la exposición que se inauguró ayer mismo en el Centro Torrente Ballester, con la participación del concejal de Cultura, José Antonio Ponte Far. Hasta el domingo 15 de este mes se podrá visitar esta muestra titulada “A Transición” en la que, a partir de un total de 19 paneles, se propone una visión “anónima” de esta etapa de cambio de régimen, de manera que se pone el foco en un sentir popular en lugar de limitarse a la producción de grandes artistas.