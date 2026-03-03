El Concello de Ferrol apuesta de nuevo por los "Roteiros en feminino" y el microteatro para su programación del 8M

Fachada del concello iluminada de morado

El Concello de Ferrol, a través del área de Igualdade e Muller, presenta una amplia programación de actividades en el marco de la conmemoración del 8M, Día Internacional de la Mujer.

Así, la primera propuesta está organizada por el Club de Montaña Ferrol que reactiva la iniciativa “Rachando teitos de cristal”, que se desarrollará en el rocódromo de A Malata, este jueves, de 18.00 a 20.00 horas. Como se informa desde el Ayuntamiento, las personas interesadas en participar en esta acción de escalada podrán anotarse previamente en el correo secretariacmf@gmail.com.

Se trata de una actividad completamente gratuita dirigida a mujeres adultas y niñas a partir de los ocho años. Las pequeñas deberán ir acompañadas por una persona mayor de edad.

Como se informa desde el Club de Montaña, se establecerán dos turnos diferentes, a las 18 y a las 19 horas, con un límite de plazas de diez por tanda.

En esa misma jornada se sucederá también en la Casa da Muller una conferencia sobre métodos anticonceptivos y salud laboral, que se realiza en colaboración con la Asociación Afectadas de Essure de Galicia.

Las propuestas del Ayuntamiento con motivo del 8M prosiguen el sábado, a las 17.00 horas, con la reedición del “Roteiro de Ferrol en Feminino”. La acción está pensada para el tejido asociativo de la ciudad. Asimismo, el lunes 23, tendrá lugar una nueva ruta, esta vez dirigida a centros educativos.

También el sábado, pero en las instalaciones de Parque Ferrol, se situará el Punto Violeta Arco da Vella, que estará operativo de 12 a 14 y de 17 a 20 horas.

Otras acciones previstas para esta misma jornada son las sesiones de microteatro itinerante que regresará a diferentes locales de hostelería y comerciales de la urbe naval y también de la zona rural. Los detalles y horarios de los mismos se pueden consultar en: www.ferrol.gal/microteatros8m.

Habrá pases de 12.00 a 15.00 horas y de 19.30 a 00.00 horas. En total, como informan desde el Concello, se ofrecerán un total de diez sesiones de unos 15 minutos de duración cada una. Todas las propuestas escénicas están pensadas para reivindicar a la mujer con motivo del 8M.

Acto central

Ya el domingo, día de la efeméride, se desarrollará el acto institucional de entrega del XVIII galardón del 8M, que este año se le ha concedido a la cantante María Manuela. El evento dará comienzo a las 18.00 horas en el teatro Jofre.

El programa municipal se completa con otras actividades como un “scape room” en centros educativos (del lunes 9 al viernes 27 de marzo); una conferencia de Isabel López Díaz-Robles, gerente y fundadora de Ferrol Guías, que se podrá seguir en la Casa da Muller el día 12 a las 19.00 horas. Además en esta jornada también se prevé instalar el punto informativo Agresión Off en la plaza de Armas, que estará operativo entre las 09.00 y las 14.00 horas.

Por último, el viernes día 27, a las 18.00 horas, la Casa da Muller vuelve a ser el centro de las propuestas del 8M con una edición especial del Club de Lectura, que para la ocasión contará con la presencia de la escritora Sofía Díaz Campos, con la que compartirán pasajes de su libro autobiográfico.

Al margen de lo citado el Ayuntamiento ferrolano volverá a iluminar de color morado las fachadas del edificio consistorial y del teatro Jofre entre las jornadas del 2 al 8 de marzo. También los clubes de la urbe saltarán a sus canchas y campos de juego portando la pancarta del 8M.

Toda la programación en detalle diseñada por el Consistorio ferrolano se podrá descargar en la web del Ayuntamiento de Ferrol