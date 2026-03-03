Mi cuenta

El Campus pone en marcha una microcredencial sobre el uso de la Inteligencia Artificial

Está impulsada por los profesores de la EPEF pertenecientes al departamento de Empresa

Redacción
03/03/2026 19:47
Imagen de archivo de una cita celebrada en la EPEF
Daniel Alexandre
“IA aplicada ao control e mellora de procesos de produción e loxística” es el lema con el que se presenta una microcredencial, promovida por los profesores del departamento de Empresa – Javier Pernas, Rosa Ríos y Diego Crespo– de la Escola Politécnica de Enxeñaría de Ferrol (EPEF) con el fin de analizar el uso de las Tecnologías de Inteligencia Artificial para mejorar la eficiencia, los costes y tomar decisiones basadas en datos.

La formación, de 30 horas de duración con parte teórica on line y práctica en el CITIC de A Coruña, será en el mes de abril y está dirigida la aquellas pequeñas y medianas empresas (Pymes) que quieran incorporar la IA aplicada a procesos, a aquellas personas responsables de los departamentos de operaciones o a los y a las profesionales de la gestión de inventarios, del área de logística o de distribución que quieran mejorar su competitividad como su capacidad analítica.

El plazo de inscripción permanecerá abierto hasta el día 15. Se ofertan un total de 20 plazas y tendrá un coste de 85 euros. Más información en el correo rosa.rios@udc.es o bien llamando al 881 01 3848.

Se profundizará en las tecnologías de optimización y simulación, con gemelos digitales, y se trabajará con herramientas para mejorar inventarios con el uso de IA, con conocimientos de logística y análisis operativo, abordando también la automatización y control digital.

