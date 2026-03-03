Desfiles procesionales y edificios históricos de Ferrol unidos en una exposición

La Oficina de Turismo de la plaza de España inauguró ayer una muestra muy particular que es fruto de la fusión del trabajo de dos artesanos locales, el joven Iván Talegón y el experto Carlos Macías.

Talegón es un apasionado de la Semana Santa de Ferrol y por eso lleva años recreando desfiles procesionales. Por su parte, Macías es muy conocido en la urbe naval por elaborar con todo lujo de detalle recreaciones de edificios históricos ferrolanos.

El trabajo de ambos unido ha dado forma a una exposición que representa hasta seis procesiones de la Semana Santa local en su discurrir frente a construcciones singulares de la urbe ferrolana.

La concejala de Turismo del Concello de Ferrol, Maica García, junto con el presidente de la Junta de Cofradías, Fernando Iguacel, fue la encargada de inaugurar el trabajo. Se trata de una muestra que se podrá ver hasta unos días después de la Semana Santa y por la que han mostrado interés numerosos centros escolares de la zona. Es más, estaba previsto clausurarla el próximo 5 de abril pero, ante el interés suscitado ya por varios colegios de realizar la visita tras las vacaciones se alargará algo más el plazo.

Iván Talegón, que ya cedió algunas de sus piezas para exponer en el Museo de la Semana Santa y también en la sede de alguna cofradía, se mostró muy agradecido por el interés mostrado por el Ayuntamiento para exponer sus creaciones: tronos y capuchones, realizados todos a mano con escayola y madera. En total se exponen seis desfiles procesionales diferentes para representar a todas las hermandades de la ciudad.

El virtuosismo manual de Carlos Macías no es sorpresa para nadie a estas alturas, de hecho, su exposición previa en la oficina de turismo ha gustado mucho en los colegios de la zona, tal y como desveló la concejala Maica García. El propio Macías aseguraba al respecto que le había llamado mucho la atención “el interés que despertó entre los niños y las preguntas que hacían, ya sea sobre los materiales empleados o la forma en que trabajo, la verdad es que me ha hecho mucha ilusión que les gustara tanto la muestra”.

Para esta ocasión, el experto artesano presentó una nueva pieza, la iglesia de Dolores, en la que estuvo trabajando durante el pasado mes para que estuviera lista para esta exposición. “El corralón no se ve porque al retirarlo hacia atrás me resultaba complicado colocarlo, pero así se ve mucho más la torre”, señalaba Macías sobre su nueva pieza.