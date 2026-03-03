Asotrame estrena su tercer piso de estancia temporal en Vigo

El nuevo piso de Asotrame en la ciudad de Vigo Cedida

La entidad ferrolana Asotrame acaba de poner en marcha su tercera vivienda de estancia temporal en Galicia para pacientes de cáncer desplazados o para quienes los ciuden. La asociación extiende así a la ciudad de Vigo el programa gratuito “Como en casa”, destinado a paliar el impacto económico que tiene la enfermedad en las familias.

La Asociación Gallega de Trasplantados de Médula Ósea cuenta por fin con un apartamento en la ciudad olívica que le permitirá dar servicio a pacientes oncológicos de otros puntos de nuestra comunidad que reciben tratamiento ambulatorio en el CHUVI o, en caso de que estén ingresados, a sus acompañantes.

El piso se localiza en la zona de Samil y, tal y como comenta Manuel Estévez, delegado de la asociación en Pontevedra, “está situado a sólo 10 minutos del Hospital Álvaro Cunqueiro para así facilitar la visita de los familiares y el acceso a las consultas de los pacientes”.

Con la llegada a Vigo de “Como en casa”, programa surgido en 2017 en A Coruña y posteriormente llevado a Santiago, Asotrame ofrece este recurso en el entorno de los tres hospitales de referencia en materia de trasplantes de médula ósea y terapias avanzadas “car-t” de Galicia. L