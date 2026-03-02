Tres entidades recuerdan el 10 de marzo del 72 desde este martes en el Ateneo Ferrolán

Acto de inauguración de la exposición de Xaime Quessada en la Casa da Cultura de Fene Cedida

Las asociaciones culturales Fuco Buxán y Memoria Histórica Democrática, en colaboración con Poesía Salvaxe, organizan un programa de actividades por el Día da Clase Obreira Galega, en conmemoración de los acontecimientos del 10 de marzo de 1972 en Ferrol, que dieron lugar a esta fecha y que hicieron de la ciudad un territorio señalado en la lucha por los derechos sindicales, políticos y sociales. El cartel de esta propuesta abarca dos jornadas que empiezan este mismo martes 3, a partir de las 19.00 horas, en el Ateneo Ferrolán.

En este espacio cultural tendrán lugar los dos encuentros organizados, que empezarán con un acto presentado por Laura Couto, en el que se ofrecerá el recital poético musical “Disparos de luz contra o esquecemento”, con Manolo Bacalhau a cargo de las melodías. A las letras atenderán Sonia Mauriz, Saila Chao, Ana Varela, Juan Galán y Juan Carlos Valle “Karlotti”.

La siguiente jornada se desarrollará el jueves 5, también desde las 19.00, y girará entorno al documental dirigido por Beatriz del Monte “10 de marzo”. Además de la proyección de esta película de 23 minutos de duración, que recopila los testimonios de buena parte de los protagonistas de aquel día, se abrirá un coloquio a partir de las intervenciones de la socióloga y activista Celia Fernández Alvariño y del historiador Enrique Barrera Beitia.

Exposición

Desde Fuco Buxán aprovechan para recordar que en la sala de exposiciones temporales de la Casa da Cultura de Fene está disponible en este momento, y hasta el lunes 30, la muestra “10 de marzo do 72, a mirada artística de Xaime Quessada”, promovida por este mismo Concello en colaboración con los de Ferrol y Narón, donde ya se expuso en anteriores ocasiones, la nombrada asociación cultural y la Fundación Xaime Quessada.