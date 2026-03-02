La Xunta invirtió 165.000 euros en el Centro de Formación Ocupacional

Martina Aneiros visitó las instalaciones de la avenida do Mar Xunta

La delegada territorial de la Xunta en Ferrolterra, Martina Aneiros, visitó este lunes el Centro de Formación Ocupacional de Ferrol para comprobar el resultado de las obras de reforma y acondicionamiento realizadas por la administración autonómica por un importe de cerca de 165.000 euros.

Aneiros recordó que la intervención incluyó trabajos en las aulas de soldadura y de fontanería y calefacción, además de la reforma y el saneado de los baños, lo que permitió mejorar la accesibilidad en el que está destinado a personas con movilidad reducida. Por otra parte, se cambió el portal de entrada y se mejoró la rampa del taller.

Con esta inversión, el centro, localizado en el número 35-37 de la avenida do Mar, también recibió nuevo mobiliario y equipamiento para alguno de los talleres, como una pantalla interactiva y mesas para equipos informáticos.

En el Centro de Formación Ocupacional de Ferrol se imparten cursos de nueve familias profesionales: Administración y gestión; agraria; electricidad y electrónica; energía y agua; formación complementaria; fabricación mecánica; informática y comunicaciones; instalación y mantenimiento; y servicios socioculturales y a la comunidad.

Las instalaciones disponen también de los talleres ya mencionados –soldadura y fontanería y calefacción–, así como el de construcciones metálicas, el de hidráulica y neumática, el de mecánica, el de electrónica y comunicaciones y el de electricidad.

La delegada territorial destacó que esta inversión es una muestra del compromiso del gobierno gallego con la “formación de calidade” y eso pasa, añadió Aneiros, por ofrecer “uns centros que sexan espazos confortables, seguros e accesibles”.