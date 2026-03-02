Mi cuenta

La reforma de la calle Pérez Parallé entre Muíño do Vento e Ínsua ampliará las aceras

El regidor destacó la inversión aprobada para Canido en las últimas semanas, 1,4 millones

Redacción
02/03/2026 19:09
Alcorques en Pérez Parallé
Alcorques en Pérez Parallé
Emilio Cortizas
Resolver el estado “lamentable”, calificó el alcalde, José Manuel Rey, de las aceras de la calle Pérez Parallé entre Muíño do Vento e Ínsua es el objetivo de las obras de accesibilidad que el Concello acometerá en breve. El proyecto se aprobó ayer en la Xunta de Goberno y cuenta con un presupuesto de licitación de cerca de 291.000 euros.

El regidor ferrolano hizo hincapié en que se trata de una intervención “longamente demandada” por los vecinos y vecinas de la zona por los continuos incidentes que provoca el levantamiento de las aceras  por el desbordamiento de los alcorques y la escasa iluminación, pero también los baches en la calzada, una de las más castigadas del barrio, como denunció la Asociación Veciñal hace diez días en un “Roteiro polas fochancas”.

Unas de las características de la actuación es la ampliación de las aceras, hasta 960 metros cuadrados, que ocuparán el espacio que en ese tramo se destina al aparcamiento en línea. Además, se repavimentará en su totalidad con material “podotáctil” en aras de una mejor accesibilidad. También se habilitarán 434 metros cuadrados de zonas verdes que sustituirán los actuales alcorques. Los árboles, advirtió el alcalde, se mantendrán.

zona que van reurbanizar en Canido final da rúa Doutor Fleming con rúas Ignacio Martell e Alonso López

Abierta la licitación para reurbanizar el tramo final de Doctor Fleming

Más información

El proyecto también prevé la renovación de las luminarias, que serán de tecnología LED.

En la parte de la calzada se repavimentará por completo y se repintarán los más de 2.170 metros cuadrados del ámbito de actuación, el tiempo que se instalará una nueva marquesina y se cambiarán las señales de tráfico deterioradas.

rúa Rampa escaleiras que van montar aí un ascensor

Un ascensor unirá los barrios ferrolanos de A Magdalena y Canido

Más información

Rey Varela puso en valor las últimas inversiones en el barrio. Así, recordó que en la Xunta de Goberno de la semana pasada se aprobó la instalación de un ascensor entre la calle Rampa y Doctor Fleming y la urbanización del tramo de esta última vía con Alonso López e Ignacio Martell. Con la de ayer son 1,4 millones en proceso en Canido.

