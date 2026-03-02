La Diputación pone el foco en las mujeres de la reconversión naval en su programa de actos del 8 M

Una de las marchas por el 8M AEIG

La Diputación de A Coruña presentó los actos que promueve este año con motivo del Día Internacional de la Mujer, el próximo 8 de marzo, con un circuito de propuestas que llevará a los diferentes municipios de la provincia y que tendrán a las mujeres de la reconversión naval de Ferrol en el centro de sus diferentes propuestas de este año.

De este modo, la institución provincial busca un 8M centrado en la memoria histórica y el papel de la mujer en las luchas sociales y laborales, reivindicando su protagonismo en la transformación de las sociedades y la conquista de derechos. “Queremos incidir na resistencia, resiliencia, sororidade e no poder colectivo das mulleres para o avance social”, indicó la diputada provincial de Igualdade, Sol Agra.

La responsable explicó que, en lo relativo a la iniciativa referida a las mujeres de la urbe naval, que se trata de “poñer en valor e traer á memoria colectiva o papel das mulleres na forza produtiva, na loita colectiva e nos coidados e na transformación industrial da bisbarra durante a reconversión naval dos anos oitenta e noventa”. Así, añadió que se trata de un “acto de xustiza dar luz ao seu papel, que foi silencioso e case invisíbel para os libros de historia, pero imprescindíbel”, subrayó.

La propuesta, que lleva por título: “Mulleres na Reconversión”, consiste en una serie de encuentros en los que se ha investigado, por medio de entrevistas, el papel que tuvieron durante aquella etapa histórica. Fruto de ese trabajo se presentará una exposición y un vídeo documental que se mostrará en el Ayuntamiento de Fene este viernes.

La programación de la Diputación incluye más propuestas como talleres, teatro, proyección de cortos o cuentacuentos, entre otras. Acciones pensadas para público infantil y adulto de mano de compañías y asociaciones y artistas que desarrollan su trabajo alrededor de la igualdad, el feminismo y los derechos de personas con diversidad sexual y de género.

Asimismo, entidades y Concellos tienen a su disposición la muestra “Sinaladas”, un homenaje a ciudadanas que formaron parte de las luchas sociales en Galicia y que no aparecen en los libros de historia.

Sinaladas

Por otra parte, al margen de los actos que pone en marcha el Ayuntamiento de Ferrol, que este año homenajea a la cantante y pintora María Manuela (18 horas, Jofre), la Marcha Mundial das Mulleres organiza también su tradicional manifestación, con salida de la plaza Amada García a las 19 horas del mismo domingo 8 de marzo.