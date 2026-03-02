Ferrol en Común pide adecentar el tramo de As Pías entre el puente y la gasolinera

Balconadas del puente, el pasado mes de febrero Emilio Cortizas

Ferrol en Común denuncia el “nulo mantemento” de la entrada a Ferrol por As Pías y le exige al gobierno local actuaciones para erradicar lo que considera una “imaxe deplorable desta vía de entrada á cidade”.

FeC recuerda que la mayor parte de la avenida fue transformada hace poco tiempo –cabe recordar se inauguró el pasado verano– con una inversión de más de once millones del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, en la que no se incluyó el tramo inicial en dirección Ferrol, es decir, el puente hasta la gasolinera. Esta parte, sostiene la organización que lidera Jorge Suárez, está “nun estado de abandono total que dana a imaxe da cidade para os que entran a visitarnos por esa estrada”, pero también “para os usuarios que utilizan a ponte para diferentes prácticas deportivas” e incluso para los conductores, debido a la “escasa iluminación que hai na zona e que pon en risco a seguridade viaria”.

Por ello, FeC insta a las administraciones –Concello, Autoridad Portuaria y Ministerio– a colaborar para desarrollar una actuación que permita “o pintado e subtitución, de ser preciso, as varandas da ponte, un plan de limpeza regular dos postos utilizados polos afeccionados á pesca e a substitución das luminarias fundidas”.