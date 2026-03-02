FeC dice que el compostaje en Ferrol reduciría un 40% los envíos a Sogama

Zona de compostaje en Canido en imagen de archivo Emilio Cortizas

Ferrol en Común asegura que la extensión del proyecto de compostaje comunitario que se desarrolla en Canido permitiría reducir en un 40% el total de los residuos recogidos en Ferrol que se envían para su incineración a Sogama.

Los concejales Jorge Suárez y Nerea Purriños señalaron que de esta manera la ciudad obtendría beneficios económicos, sociales y medioambientales, además de acercarse a los objetivos que establece la Directiva Marco de Residuos de la Unión Europea, en el sentido de reciclar el 55% de los residuos generados, algo que, expresan los ediles de FeC, “coa metodoloxía actual de contedores, recollida e traslado a Sogama é imposible de acadar”.

En esa línea, la formación lamenta que la adjudicación del nuevo contrato de recogida y limpieza viaria “multimillonario e baseado nas políticas de queima, separación e depósito en vertedoiros do século XX fai oídos xordos á tendencia recomendada por todas as entidades ecoloxistas”.

“O colector marrón”, añade FeC, “segue a ser o modelo Sogama: non incentiva a reutilización, non hai pago por xeración, non transforma residuos en recursos e, polo tanto, está destinado ao fracaso”.

400.000 euros al año

La organización cree que se deberían instalar 80 áreas de compostaje en la ciudad, lo que supondría 1,5 millones de inversión inicial y un gasto de mantenimiento “menor” que se amortizaría muy pronto: o aforro de custes para as arcas municipais tería un impacto de 400.000 euros anuais”.

Por ello, FeC insta al gobierno a complementar el pliego de recogida de residuos y limpieza viaria –la licitación está en su fase final con una adjudicación provisional– “cunha normativa para a creación de áreas de compostaxe que supere o modelo obsoleto do colector marrón, apostando polo modelo de pago por xeración”.