Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Ferrol

FeC dice que el compostaje en Ferrol reduciría un 40% los envíos a Sogama

Los concejales Jorge Suárez y Nerea Purriños señalaron que de esta manera la ciudad obtendría beneficios económicos, sociales y medioambientales

Redacción
02/03/2026 14:33
Zona de compostaje en Canido en imagen de archivo
Zona de compostaje en Canido en imagen de archivo
Emilio Cortizas
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
0620_liceo_redideal_251121_tamara

Ferrol en Común asegura que la extensión del proyecto de compostaje comunitario que se desarrolla en Canido permitiría reducir en un 40% el total de los residuos recogidos en Ferrol que se envían para su incineración a Sogama. 

Los concejales Jorge Suárez y Nerea Purriños señalaron que de esta manera la ciudad obtendría beneficios económicos, sociales y medioambientales, además de acercarse a los objetivos que establece la Directiva Marco de Residuos de la Unión Europea, en el sentido de reciclar el 55% de los residuos generados, algo que, expresan los ediles de FeC, “coa metodoloxía actual de contedores, recollida e traslado a Sogama é imposible de acadar”. 

En esa línea, la formación lamenta que la adjudicación del nuevo contrato de recogida y limpieza viaria “multimillonario e baseado nas políticas de queima, separación e depósito en vertedoiros do século XX fai oídos xordos á tendencia recomendada por todas as entidades ecoloxistas”. 

“O colector marrón”, añade FeC, “segue a ser o modelo Sogama: non incentiva a reutilización, non hai pago por xeración, non transforma residuos en recursos e, polo tanto, está destinado ao fracaso”. 

400.000 euros al año

La organización cree que se deberían instalar 80 áreas de compostaje en la ciudad, lo que supondría 1,5 millones de inversión inicial y un gasto de mantenimiento “menor” que se amortizaría muy pronto: o aforro de custes para as arcas municipais tería un impacto de 400.000 euros anuais”. 

Por ello, FeC insta al gobierno a complementar el pliego de recogida de residuos y limpieza viaria –la licitación está en su fase final con una adjudicación provisional– “cunha normativa para a creación de áreas de compostaxe que supere o modelo obsoleto do colector marrón, apostando polo modelo de pago por xeración”. 

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina

Te puede interesar

Inauguración del local de atención a personas migrantes del Patronato Concepción Arenal

Charla sobre el segundo borrador del proceso de regularización extraordinario de inmigrantes
redacción ferrol
El ideal gallego

La Diputación pone el foco en las mujeres de la reconversión naval en su programa de actos del 8 M
redacción ferrol
Zona de compostaje en Canido en imagen de archivo

FeC dice que el compostaje en Ferrol reduciría un 40% los envíos a Sogama
Redacción
Entrega de diplomas en Ultramar

Diplomas del curso de primeros auxilios de la AVV Ultramar
Redacción