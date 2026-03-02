El showcooking Pan de Barco agota las 70 entradas previstas en unos minutos

presentación en el Concello del programa gastro-turístico Pan de Barco Jorge Meis

Poner a cocinar en un mismo espacio a los cocineros más destacados de la ciudad no ocurre muchas veces y, cuando eso pasa, nadie quiere perdérselo. Es lo que ha acontecido con la propuesta gastro-turística Pan de Barco, una acción que este año llega a su segunda edición y que aúna gastronomía e historia naval, rememorando a través de diferentes platos aquella comida que se elaboraba a bordo de los barcos que pasaban largas temporadas en la mar, rindiendo tributo al pasado de la urbe.

El evento, patrocinado por la Axencia de Turismo de Galicia, se celebra mañana en las instalaciones del Antiguo Hospicio y para el mismo no quedan ya entradas, de hecho, de las 70 que se ofertan en esta edición, 20 más que la pasada campaña, se agotaron en “cuestión de segundos”, como afirmó la responsable municipal del área de Turismo, Maica García.

Los cuatro chefs de los restaurantes A Maruxaina (Álvaro González); Café Vanessa (Adrián Pérez); Bacelo (Álex Martínez y Mar Lago) y Sinxelo (Adrián Pérez Regueiro), se encargarán de preparar, en directo, sus propuestas evocadoras a los cuatro buques construidos en Ferrol en los que se centra esta edición.

La historiadora Anabel Bello está colaborando también en la celebración del acto ofreciendo una visión divulgativa de los referidos buques que ayude a los cocineros a inspirarse.