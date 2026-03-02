Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Gastronomía y Turismo

El showcooking Pan de Barco agota las 70 entradas previstas en unos minutos

El evento, en el que cocinarán cuatro destacados cocineros ferrolanos, se celebra este miércoles en el Antiguo Hospicio

Montse Fernández
Montse Fernández
02/03/2026 17:34
presentación en el Concello del programa gastro-turístico Pan de Barco
presentación en el Concello del programa gastro-turístico Pan de Barco
Jorge Meis
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
0620_liceo_redideal_251121_tamara

Poner a cocinar en un mismo espacio a los cocineros más destacados de la ciudad no ocurre muchas veces y, cuando eso pasa, nadie quiere perdérselo. Es lo que ha acontecido con la propuesta gastro-turística Pan de Barco, una acción que este año llega a su segunda edición y que aúna gastronomía e historia naval, rememorando a través de diferentes platos aquella comida que se elaboraba a bordo de los barcos que pasaban largas temporadas en la mar, rindiendo tributo al pasado de la urbe.

El evento, patrocinado por la Axencia de Turismo de Galicia, se celebra mañana en las instalaciones del Antiguo Hospicio y para el mismo no quedan ya entradas, de hecho, de las 70 que se ofertan en esta edición, 20 más que la pasada campaña, se agotaron en “cuestión de segundos”, como afirmó la responsable municipal del área de Turismo, Maica García.

Los cuatro chefs de los restaurantes A Maruxaina (Álvaro González); Café Vanessa (Adrián Pérez); Bacelo (Álex Martínez y Mar Lago) y Sinxelo (Adrián Pérez Regueiro), se encargarán de preparar, en directo, sus propuestas evocadoras a los cuatro buques construidos en Ferrol en los que se centra esta edición.

La historiadora Anabel Bello está colaborando también en la celebración del acto ofreciendo una visión divulgativa de los referidos buques que ayude a los cocineros a inspirarse.

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina

Te puede interesar

Vistas Doniños

Comienza el proceso de expropiación de las parcelas de la primera fase del saneamiento
Redacción
Saca de obra en As Pías

Ferrol en Común pide adecentar el tramo de As Pías entre el puente y la gasolinera
Redacción
Alcorques en Pérez Parallé

La reforma de la calle Pérez Parallé entre Muíño do Vento e Ínsua ampliará las aceras
Redacción
La Esperanza vuelve a tener paso de palio en la exposición de la plaza de España

Desfiles procesionales y edificios históricos de Ferrol unidos en una exposición
Montse Fernández