El programa Ferrol Emprega + contará con 620.000 euros

Se ofrecerán cuatro itinerarios: soldador, tubero, cuidador y limpiador

Redacción
02/03/2026 22:57
Centro de Emprego de Ferrol
Un curso en el Centro de Emprego de Ferrol
Emilio Cortizas
El programa Ferrol Emprega + formará este año a tuberos, soldadores, limpiadores y cuidadores. El alcalde de Ferrol avanzó este lunes la firma del convenio con la Xunta para la acreditación de la formación para el empleo que se impartirá y que cuenta con una ayuda de 372.000 euros para su ejecución por parte de la Dirección Xeral de Cooperación Autonómica e Local. En total, el programa está dotado con 620.000 euros.

El regidor dijo que el empleo y la vivienda son dos de las principales preocupaciones de la ciudadanía y que, por lo tanto, el gobierno “debe poñer os recursos para que as persoas que participen nestes itinerarios –orientados a desempleados que forman parte de los colectivos con mayores dificultades de acceso al mercado laboral– teñan unha cualificación profesional que lles permita mellorar as súas condicións de empregabilidade”.

Rey apuntó que los certificados de profesionalidad se otorgarán a las personas que completen con éxito los cursos de Fabricación y montaje de instalaciones de tubería industrial; Soldadura por arco bajo gas protector con electrodo consumible; Limpieza de superficie y mobiliario en edificios y locales; y Atención sociosanitaria a personas dependientes en instituciones sociales.

“Os últimos datos”, aseguró el primer edil, “confirman que imos polo bo camiño, cun aumento da afiliación á Seguridad Social do 2,9% no mes de xaneiro, o que nos anima a seguir traballando”. 

