El gobierno de Ferrol asegura que acabará el mandato con 77 funcionarios más

El alcalde de Ferrol, José Manuel Rey Varela, aseguró este lunes que la plantilla municipal alcanzará el medio millar de personas cuando finalice el presente mandato –2027–, una cifra que incrementará en 77 trabajadores y trabajadoras la que había “cando chegamos ao goberno” hace 33 meses.

Tras la reunión del ejecutivo, el regidor puso en valor el hecho de haber alcanzado un acuerdo con los sindicatos –con CSIF, CCOO y UGT, pues la CIG se abstuvo– en la Mesa Xeral de Negociación del pasado jueves. En ella se aprobó una Oferta Pública de Empleo –OPE– de 93 plazas, de las que 24 son de nueva incorporación, y con especial atención al área de Seguridad, que, entre bomberos y policías suman 15 de los puestos de trabajo que se crearán en este proceso.

“Traballamos nun acordo amplo e ambicioso”, señaló Rey Varela, que recalcó la “aposta decidida no ámbito da seguridade, é dicir, dos bomberos e da Policía”. Entre los dos, precisó suman 58 de las 93 plazas, tanto en las que se generarán como en las de promoción interna. “Cando chegamos ao goberno”, señaló el alcalde, “constatamos que había unha clara e evidente falta de persoal, pero non miramos cara outro lado, senón que traballamos por cambiar esa situación a través dun profundo proceso de reorganización interna e estrutural”, con medidas como la aprobación de una Relación de Puestos de Trabajo que sustituyese a la que hasta el pasado mes de diciembre estaba en vigor y que databa del año 2000, y en la que se “aclarasen definitivamente competencias e responsabilidades para evitar duplicidades e solapamentos”, explicó.

En ese sentido, recordó que entonces, en verano de 2023, cuando comenzó el presente mandato, había en la plantilla municipal 423 trabajadores y trabajadoras y que su intención es acabarlo llegando a los 500. “Trátase de reforzar a estrutura municipal para prestar un mellor e máis eficiente servizo á cidadanía, pero, ademais, facelo con emprego estable e de calidade”. Así, destacó que el capítulo I de los presupuestos municipales, el de gasto de personal, se ha incrementado en seis millones en lo que va de mandato.

El área de seguridad, con bomberos y Policía, es la que absorbe el mayor número de plazas, pero el regidor quiso poner el foco también en que las incorporaciones en el departamento de Política Social permitirán, “por primeira vez desde que existe esta ferramenta, cubrir a totalidade das prazas que figuran na RPT”.

Junto a este servicio, otro como el de las obras del día a día también recibirá un espaldarazo importante, con la contratación de un ingeniero de obras públicas, un arquitecto técnico y dos nuevos peones de la cuadrilla municipal, que se sumarán, subrayó Rey Varela, a los cuatro efectivos que se incorporaron recientemente.

Pero es el ámbito de la seguridad el que recibe un impulso mayor. Sobre la Policía, el primer edil explicó que ya está en proceso la incorporación de siete agentes que se encuentran en estos momentos realizando el curso en la Academia Galega de Seguridade Pública y que a estos se sumarán otros nueve este mismo año. “Remataremos o mandato con máis de 100 efectivos no corpo”, afirmó el alcalde, que indicó además que se reforzará el cuadro de mando con la promoción de cinco efectivos: un intendente, un inspector principal, dos nuevos inspectores y un oficial.

El alcalde destacó también la capacidad del ejecutivo para “escoitar, chegar a acordos cos sindicatos e gobernar” y, en el caso de los bomberos, cifró en 13 los efectivos que se incorporarán. “Acadaremos a cifra de 50 bombeiros, algo que non sucedía desde hai máis dunha década”, aseveró antes de comentar que la promoción interna de 30 de los 37 efectivos que tiene actualmente el servicio pasarán de tener categoría C2 a C1, “o que suporá un incremento retributivo de preto de 3.000 euros anuais”. La OPE recoge asimismo la promoción para cubrir cuatro plazas de cabo. “Para a eficacia do servizo é fundamental ter máis mandos intermedios”, añadió el regidor ferrolano.

Sobre el conflicto actual, Rey Varela incidió en que estas medidas “non son palabras; son feitos, como dicía no pleno pasado Mario cando mostraba a súa confianza no alcalde para aportar solucións e non caer no ruído, no conflito e na politización”. Además de constituirse un grupo de trabajo operativo para una “mellor organización” del servicio y la “adecuada coordinación coa área de Seguridade do Concello, que ata esta RPT carecía de estrutura técnico-administrativa”, Rey Varela anunció que se llevará a la Mesa Xeral de Negociación un incremento de la retribución por horas extras. “Non pode ser que sexan o sistema para manter os servizos públicos, como pasou aquí nos últimos anos e por iso limitámolas. Pero agora que avanzamos no número de efectivos, si que será para momentos extraordinarios”, concluyó el primer edil.