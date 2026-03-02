El Concello completa el arreglo del estadio de A Malata con 565.000 euros

Recreación de la cubierta del estadio Concello de Ferrol

La Xunta de Goberno ha aprobado este lunes el proyecto básico y de ejecución de la segunda fase de la reforma del estadio de A Malata, en concreto la esquina sudeste, condicionada por el área de afectación de la autopista (FE-15). El alcalde de Ferrol, José Manuel Rey, explicó que a esta intervención, que completa la que ya está en fase de licitación (la adjudicación se dará a conocer "nas próximas semanas"), se ejecutará de "manera paralela" a la primera fase, con una duración de tres meses.

El regidor explicó que es la "falta de mantemento ao longo dos anos" la que ha provocado "importantes deficiencias" en el recinto, como el deterioro general de la cubierta metálica, filtraciones, oxidación y corrosión en la estructura portante (sobre todo en los fondos) y un vuelo "insuficiente que non cobre a totalidade das bancadas", dijo.

En esa línea, resaltó que la intervención no se ceñirá únicamente a la sustitución de la cubierta, "senón que será integral, destinada a mellorar a seguridade estrutural, a funcionalidade e a imaxe do conxunto do estadio".

El proyecto global está dotado con cuatro millones, de los que más de 3,4 se reservaron para la primera fase, que permitirá actuar en el 85% de la cubierta. Rey Varela explicó que este contrato está actualmente en la mesa de contratación. El 15% restante es el objeto de la parte aprobada en la mañana de este lunes en la Xunta de Goberno.

Trabajos

Las obras consistirán, en el caso de la cubierta, en la ejecución de una nueva estructura de vigas en celosía de acero apoyadas sobre los pórticos de hormigón existentes y prolongadas en vuelo sobre las bancadas. La cubrición será de chapa plegada de acero y permitirá ampliar en 2,50 metros el voladizo actual hacia el interior del campo para cubrir la totalidad de las gradas.

Además, la cubierta se elevará con respecto a la actual y se cambiará el sistema de evacuación de pluviales, instalando nuevos canalones y bajantes de aluminio hacia el exterior. De esa manera, resaltó el primer edil, se eliminarán los puntos de filtración.

Por otra parte, se sustituirá también el tejado traslúcido del pasillo de acceso entre la piscina y el campo, dándole el mismo plano que el resto de la cubierta y se harán nuevos ventanales en el pasillo del Fondo Sur para impedir que entre el agua de la lluvia. Además se renovarán las carpinterías exteriores deterioradas y se instalará una línea de vida perimetral para futuros trabajos.

Las obras también afectarán al exterior del recinto, arreglando los pavimentos, sobre todo en las zonas peatonales. Las sendas se harán con hormigón coloreado y acabado ranurado o cepillado y en los accesos al estadio se instalará hormigón desactivado.

Asimismo, se renovará la imagen del estadio para adaptarla a la identidad corporativa del Racing y, en ese sentido, las bajantes, canalones, carpinterías y enrejados de la fachada se pintarán de verde océano.