Universidad

El Campus de Ferrol se vuelve destino para el estudiantado de Podología a nivel estatal esta semana

Este jueves y viernes se celebra la XIV edición del congreso que organiza, una vez más, alumnado de cuarto curso

Redacción
02/03/2026 14:26
Lucía Martínez y Xuliana Lorenzo, presidenta y vicepresidenta del comité organizador del congreso, aparte de alumnas de Podoloxía
Cedida
El XIV Congreso de Estudantes de Podoloxía de Galicia se celebarará durante las jornadas de este jueves y viernes, a partir de las 9.00 horas, en el salón de actos Concepción Arenal del Campus Industrial de Ferrol. En el evento participarán tanto alumnado de la Universidade da Coruña como de la Universidad de León, además de personas expertas en la materia, de distintos puntos de España.

Los estudiantes de cuarto curso del grado en Podoloxía de la UDC, que se imparte en la Facultade de Enfermaría del Campus Industrial, organizan un año más este evento en colaboración con la Asociación Galega de Estudantes de Podoloxía de la Universidade da Coruña.

Programa

La primera jornada será la más concurrida, con las conferencias de la especialista en el Equipo Internacional de Ortopedia Pediátrica y Método Ponseti Dra. Ey en la Clínica Diagonal (Barcelona), Marta Vinyals; del CEO de Integral Biomechanics & Orthopodiatry, José Manuel Castillo, y del presidente de Profesionales de la Podología Española, Alejandro Fernández. Asimismo, por la mañana les acompañarán el jefe de la Unidad de Pié Diabético de la UCM, José Luis Lázaro; el podólogo de la Clínica Felipe Basas (Salamanca), Carlos Virosta; y el gerente de Clínica Podológica Vigil (Oviedo), Manuel L. Vigil.

Por la tarde se impartirán, en espacios como el taller de Ortopodoloxía, el Gabinete de Quiropodia o las salas de Quiropodoloxía, Moldes, Exploración o Biomecánica, por ejemplo, una serie de sesiones teórico-prácticas por parte de profesionales como el podólogo y divulgador Manuel Vidal; el CEO de GABA Podología & Movimiento (Sevilla), José Gabriel Garrido, o miembros de la ONG Podología Sin Fronteras, entre otros.

El viernes será el turno de más ponencias como las que ofrecerán el director de Clínica Supié (Valladolid), Héctor Alonso, y el creador de la marca Brain4Feet, Sergi Prades.

