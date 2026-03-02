Cuatro detenidos acusados de robos con fuerza en Ferrol y Narón

Coche policial en Ferrol en imagen de archivo AEIG

La Comisaría de Ferrol-Narón de la Policía Nacional desplegaba esta pasada semana dos operativos que han culminado con la desarticulación de sendos grupos dedicados a la comisión de robos con fuerza en establecimientos y vehículos de la comarca.

Explican fuentes policiales que el primero de ellos se centraba en locales conocidos, forzando los accesos y causando graves daños también en su interior. Su objetivo principal eran las máquinas de cambio, "generando una notable alarma social". Dos personas fueron detenidas como presuntas responsables.

En el segundo caso, la actividad delictiva de los otros dos detenidos se habría desarrollado principalmente a finales de enero. A ellos se les atribuyen varios hurtos y robos en el interior de automóviles, además de la sustracción de al menos un coche que fue localizado tras sufrir una colisión en las inmediaciones de un asentamiento de Ferrolterra.

Los ahora investigados habría usado, además, de forma fraudulenta una tarjeta bancaria obtenida en uno de esos robos. Los cuatro detenidos cuentan con numerosos antecedentes policiales y judiciales por hechos de origen similar, y ya se encuentran a disposición del Juzgado de Ferrol.