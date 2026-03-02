Mi cuenta

Comienza el proceso de expropiación de las parcelas de la primera fase del saneamiento

Se trata de 79 terrenos que suman una superficie de 8.035 metros cuadrados

Redacción
02/03/2026 19:19
Vistas Doniños
Doniños será una de las parroquias beneficiadas por las obras
Daniel Alexandre
El alcalde de Ferrol, José Manuel Rey, anunció ayer el inicio del expediente de expropiación de los terrenos de titularidad privada que están afectados por las obras del proyecto constructivo del saneamiento y depuración de la zona rural, en concreto de la denominada fase 1A.

Se trata, precisó el regidor, de 79 parcelas que suman una superficie de 8.035 metros cuadrados y la valoración del suelo y los bienes afectados se cifra en algo menos de 50.000 euros.

El convenio firmado con Augas de Galicia el verano pasado obliga al Concello a poner a disposición de la Xunta los terrenos afectados. Actualmente, la administración autonómica estudia las ofertas que se presentaron para esta fase, presupuestada en cinco millones de euros y que dará servicio a 4.700 vecinos y vecinas de Brión, Covas, Doniños, Esmelle, A Cabana y A Graña.

Reunión sobre el saneamiento en la AVV de Va

El Concello aprueba la cesión a la Xunta de los terrenos para el saneamiento de A Cabana, Valón y Doniños

Con cargo a la fase 1A se completará la red de colectores entre Valón, Doniños y A Cabana –más de 13 kilómetros de tubería–, siete bombeos e impulsiones y la reposición de todos los firmes y pavimentos.

La otra fase, la 1B, incluye a San Xurxo, O Confurco y la cuenca del río Sardiña, con 47 kilómetros de tubería.

