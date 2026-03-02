Mi cuenta

Sociedad

Charla sobre el segundo borrador del proceso de regularización extraordinario de inmigrantes

El Patronato Concepción Arenal organiza un nuevo encuentro para aclarar las novedades que ha dado a conocer el Gobierno

Redacción Ferrol
02/03/2026 17:19
Inauguración del local de atención a personas migrantes del Patronato Concepción Arenal
El Patronato Concepción Arenal, que inauguró nuevas instalaciones en Galiano, ofrece asesoramiento continuo a la población inmigrante
Emilio Cortizas
El Patronato Concepción Arenal organiza una nueva charla abierta a las personas migrantes de la ciudad que estén interesadas en regularizar su situación.

Si hace unas semanas se ofrecía una sesión informativa con datos genéricos sobre el proceso extraordinario de regularización promovido por el Gobierno, ahora se cita a los interesados a conocer los pormenores del segundo borrador del texto, que se ha hecho público recientemente.

La sesión se celebrará este miércoles, a las 18.00 horas, en la sede de Afundación con acceso libre y gratuito.

La intención del Patronato Concepción Arenal es explicar en detalle todos los cambios clave en el reglamento así como los requisitos actualizados y los plazos que se han ido conociendo.

La abogada Rosa María Fernández Puentes, experta en estas cuestiones y que ofrece sus servicios en el Patronato Concepción Arenal a la comunidad inmigrante, será la encargada de explicar las novedades que se han incorporado con respecto al primer borrador del que se daba cuenta días atrás.

Con esta nueva reunión, como explicó la presidenta de la entidad, María Teresa Casanova, se pretende ofrecer una serie de pautas para que ya vayan preparando toda la documentación que van a precisar y cumplir así con los requisitos que se exijan antes de que entre en vigor el texto y se publique, “ya que tendrán solo los meses de abril, mayo y junio para dejar toda la tramitación lista que permite acceder a esta regularización extraordinaria del Gobierno”

