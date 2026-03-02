Caamaño&Ameixeiras fan dobre parada en Ferrolterra: a primeira, de xuízas do Talentiño
Veñen dúas artistas cunha traxectoria brillante: a autora da BSO de “Elisa y Marcela”, con premios de nivel mundial, e a violinista que acompañou a Carlos Núñez por EEUU e integrouse en Luar na Lubre
As mozas e mozos participantes nesta cuarta edición do Talentiño, o certame para artistas de diversas disciplinas que organiza o Concello de Ferrol, como novidade, para toda a provincia da Coruña, contarán este ano entre o xurado cun dúo que tería moito do que presumir na súa traxectoria, Caamaño&Amexeiras. Tamén por separado, Sabela Caamaño (Oza dos Ríos) e Antía Ameixeiras (Baio), foron recoñecidas internacionalmente; e xuntas, dende que a primeira rematou o grao Superior na Coruña, despois de pasar polo conservatorio Xan Viaño, agora traballan no seu novo disco, coa saída prevista para o 2027.
Están a traballalo, en todos os sentidos. Desta volta cotinúan o camiño iniciado no segundo álbum e, segundo avanza a violinista “estamos investigando moito, lendo moitos libros”, para cociñar lentamente algo que “falará moito da antropoxía popular galega”. Para ese disco anterior, “Quitar o aire”, con Hevi (Malandrómeda) na produción, “tamén nos gustou moito traballar cun antropólogo, paralelamente á música”, polo que volven apostar por outra proposta “moi conceptual” aínda que “noutro tema”.
Xa co primeiro, “Aire!”, producido por Diego Galaz, destacaron no panorama estatal, conseguindo o Martín Códax da Música 2021 na categoría Folk, o 1º Folkez Blai 2021 (Ermua, Euskadi) e o premio Opinión da Música de Raíz ao Disco do Ano 2021. Ademais, contou con colaboracións tan destacadas como a de Silvia Pérez Cruz no “Maneo de Cambre”, un gusto por explorar combinacións que continuaron desenvolvendo particularmente como Caamaño&Ameixeiras despois do seu último traballo.
Un bo exemplo é co que virán ao Pazo da Cultura de Narón o venres 24 de abril, como parte da colaboración na que conflúen a danza e a súa música en directo: “Benquerer”, que se presenta co sobrenome de “Fran Sieira báilalle a Caamaño&Ameixeiras”, con coreografía do devandito bailador e Andrea Quintana. Así mesmo, “Catro cousas”, o traballo que fixeron xunto a Rodrigo Cuevas, co que obtiveron no 2025 o galardón a Mejor Canción en Gallego/Asturiano/Bable na II edición dos premios da Academia de la Música de España.
“Este novembro estivemos en Canadá nunha feira de programadores, que foi unha oportunidade incrible”, celebra Ameixeiras, porque puideron actuar ante profesionais tanto dese país coma de EEUU, conseguindo exportar o seu proxecto por primeira vez a outro continente, que xa teñen previsto visitar en verán e en outono.
Sabela e Antía
Mais, os “talentiños” que pensen apuntarse non deberan abrumarse por tanto éxito, senón inspirarse. Sempre se empeza por algún sitio, e no caso de Sabela Caamaño foi en Ferrol, antes do Superior de Acordeón, Piano e Pedagoxía. Pola súa parte, Antía Ameixeiras cursou o Profesional en Carballo, antes de pasar á aCentral Folque.
“Sabiamos a unha da outra” porque “o mundo da música tradicional e folk é pequeniño”, pero a orixe deste dúo renomeado veu cando “un día, unha amiga en común vislumbrou que podía ser unha unión bonita”, apunta Ameixeiras. Aquela amizade debía coñecelas ben porque as dúas se entenderon “dende o primeiro momento”, dando forma este proxecto que veremos pola comarca, dúas veces, en abril.