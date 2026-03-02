Baldur Brönnimann, director de orquesta: “Como en cada buen cumple celebramos la historia y el futuro”

Brönnimann ha dirigido formaciones como la BBC Philarmonic, entre otras Manu Vidal

El concierto de este jueves 5 de la Real Filharmonía de Galicia, en el Auditorio de Ferrol, dirigido por el titular Baldur Brönnimann y con un programa titulado “Historias da historia”, será doble o incluso triplemente especial debido a la celebración del 30 aniversario de la orquesta que, coincidiendo con el fallecimiento de su primer director, Helmuth Rilling (1933-2026), también servirá como homenaje a este profesional que estuvo al frente desde 1996 hasta el 2000. Asimismo, en el encuentro participarán dos coros de la ciudad: por una parte, el veterano Concerto Tempo, que a finales de 2025 fue premiado en el I Certame Coral Galego, y por otro, la agrupación infantil In Crescendo, que está integrada por alumnado del CMUS Xan Viaño.

¿Qué particularidades destacaría de la Real Filharmonía de Galicia frente a otras agrupaciones?

La Real Filharmonía se formó por un maestro que puso mucho énfasis en la música histórica, en música barroca... Era Helmuth Rilling, y yo creo que eso todavía se nota un poco en la orquesta, que tenemos gente de muchas nacionalidades que viene con sus escuelas a la hora de tocar y con sus maneras de ver la música, pero estamos trabajando para formar una voz colectiva. Veo que es una orquesta muy flexible, también estilísticamente, y siento que cada uno aporta lo mejor del mundo de donde viene.

¿Se puede avanzar algo del programa que se escuchará por este concierto del 30 aniversario?

Puedo decir que es una sorpresa: creo que en el mundo de la música clásica tenemos que cultivar un poco las sorpresas, porque hay pocas. Históricamente la gente que escuchó por primera vez una sinfonía de Mozart o de Haydn, normalmente no sabían lo que iban a escuchar, porque no había grabaciones, entonces uno iba a una sala a dejarse sorprender. Eso es lo que va a pasar en Ferrol. Lo que sí puedo decir es que el programa va a ser, por un lado, de obras importantes históricamente para la orquesta, pero también algunas cosas que celebran tanto el presente como incluso el futuro, porque como en cada buen cumple no solo celebramos la historia, sino también el futuro.

¿Cómo es el trabajo que lleva a cabo un director de orquesta?

Por poner un ejemplo, para este programa que tocamos ahora en Ferrol hemos ensayado tres días. Normalmente hacemos un programa por semana, en este caso uno para dos porque hacemos una gira un poco más larga. Lo que hago yo es un poco comparable con un entrenador de fútbol, en el sentido de que tengo una gente profesional y cualificada, que todos son especialistas en sus instrumentos, y yo les doy una manera de estar en el campo, una estrategia y unas ideas, porque cada uno viene con sus maneras de ver la música. Y juntos, entre ellos y yo, creamos algo que después al final presentamos en los conciertos.

Y en calidad de director artístico ¿también es responsable del repertorio que se toca?

Claro, hago la programación y también, junto a Sabela García Fonte, que es la directora técnica, las líneas estratégicas de la orquesta, su relación con la sociedad, las formas de conciertos que tocamos, los encargos que hacemos... simplemente, los enfoques que tenemos en nuestro trabajo artístico, y evidentemente también los solistas, directores y los programas.

¿Afronta este cargo pensando en algún reto concreto?

El reto es que la gente que tiene curiosidad o que escucha música clásica venga a nuestros conciertos; porque muchos escuchan música online, pero mira en Ferrol, por ejemplo, que tenéis un auditorio increíble. Hoy en día hay mucha gente que a lo mejor no va a un concierto en directo, y se pierden un montón, porque escuchar una orquesta en directo es una experiencia que no vas a tener en YouTube o en Spotify. Entonces, ese contacto directo, tanto con la música como con los músicos, es algo en lo que tenemos que profundizar todavía. Y espero poder compartir este momento con vosotros en Ferrol realmente.