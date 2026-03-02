Ampliado el plazo del concurso de dibujo de la Festa do Marisco de Ferrol

Celebración de la Festa do Marisco en Curuxeiras Daniel Alexandre

La Cofradía de pescadores de Ferrol amplía hasta el próximo viernes, día 6, el plazo de presentación de dibujos para elegir el diseño de la camiseta de la cuarta edición de la Festa do Marisco, que se celebrará del 27 de marzo al 5 de abril, coincidiendo con la Semana Santa.

Pueden participar los escolares de entre 3 y 18 años y el ganador recibirá diferentes regalos. La cantidad que se recaude con la venta de las prendas se destinará a la Cofradía de la Soledad.

Las obras deben presentarse en el edificio de la lonja, en Curuxeiras, entre las 9.30 y las 13.30 horas.