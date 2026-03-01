Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Ferrol

Renfe ofrecerá transporte por carretera a los viajeros de la línea Ferrol-A Coruña el 27 y 28

Los trabajos del acceso ferroviario al puerto exterior coruñés están detrás de estos cambios

Redacción
01/03/2026 12:10
Estación de tren de Ferrol en imagen de archivo
Estación de tren de Ferrol en imagen de archivo
Daniel Alexandre
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
0620_liceo_redideal_251121_tamara

Renfe anuncia que, con motivo de las obras que va a realizar el Administrador de Infraestructuras Ferroviarias –ADIF– en la estación de A Coruña los días 27 y 29 de este mes de marzo, se va a desplegar un plan de transporte por carretera alternativo para los trayectos que conectan Ferrol y la ciudad herculina. 

Así, se verán afectados los servicios de la tarde del viernes 27 con destino A Coruña y hasta el mediodía del sábado 28 las circulaciones que tengan tanto llegada como origen en la estación afectada. Según explica Renfe, la interrupción del servicio es consecuencia de los trabajos de remodelación necesarios para habilitar el desvío al futuro acceso al puerto exterior de Punta Langosteira. 

Así, se verán afectadas las líneas de media distancia que conectan A Coruña con Vigo, Santiago, Ferrol y Lugo, así como la alta velocidad con Madrid en ambos sentidos. Para garantizar la movilidad durante esas dos jornadas, Renfe fletará 53 autobuses y diez taxis que realizarán los trayectos A Coruña-Santiago, A Coruña-Rábade y A Coruña-Ferrol. 

Además, la compañía explica que ante el aumento del tiempo de viaje que supone el transbordo por carretera, es posible que se adelante la salida de algunos trenes afectados desde la estación herculina. 

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina

Te puede interesar

Presentación de la madrina de Sonidos del Alba

Relevo de madrinas en Bohemios y Sonidos del Alba
Redacción
Girgado, a la izquierda, recibe la placa con el reconocimiento

Mondoñedo reconoce las aportaciones de Girgado sobre Álvaro Cunqueiro
Redacción
Verónica Gómez Formoso durante la toma de posesión del pasado jueves

Primer cambio en la corporación desde el inicio del mandato
Redacción
​ ​Los trabajos ya están en marcha en San Felipe

El Concello desbroza alrededor de 5.000 metros cuadrados en el exterior del castillo de San Felipe
Redacción