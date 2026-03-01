Renfe ofrecerá transporte por carretera a los viajeros de la línea Ferrol-A Coruña el 27 y 28

Estación de tren de Ferrol en imagen de archivo Daniel Alexandre

Renfe anuncia que, con motivo de las obras que va a realizar el Administrador de Infraestructuras Ferroviarias –ADIF– en la estación de A Coruña los días 27 y 29 de este mes de marzo, se va a desplegar un plan de transporte por carretera alternativo para los trayectos que conectan Ferrol y la ciudad herculina.

Así, se verán afectados los servicios de la tarde del viernes 27 con destino A Coruña y hasta el mediodía del sábado 28 las circulaciones que tengan tanto llegada como origen en la estación afectada. Según explica Renfe, la interrupción del servicio es consecuencia de los trabajos de remodelación necesarios para habilitar el desvío al futuro acceso al puerto exterior de Punta Langosteira.

Así, se verán afectadas las líneas de media distancia que conectan A Coruña con Vigo, Santiago, Ferrol y Lugo, así como la alta velocidad con Madrid en ambos sentidos. Para garantizar la movilidad durante esas dos jornadas, Renfe fletará 53 autobuses y diez taxis que realizarán los trayectos A Coruña-Santiago, A Coruña-Rábade y A Coruña-Ferrol.

Además, la compañía explica que ante el aumento del tiempo de viaje que supone el transbordo por carretera, es posible que se adelante la salida de algunos trenes afectados desde la estación herculina.