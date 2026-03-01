Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Ferrol

Relevo de madrinas en Bohemios y Sonidos del Alba

Ambos actos de cambio de madrina se celebraron este sábado en la ciudad

Redacción
01/03/2026 12:29
Presentación de la madrina de Sonidos del Alba
Toñi San Martín es la nueva madrina de Sonidos del Alba
Emilio Cortizas
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
0620_liceo_redideal_251121_tamara

Quedan menos de tres semanas para la celebración de las Pepitas y las rondallas comienzan a prepararse para ello. Este sábado, de hecho, tuvo lugar la ceremonia de relevo de madrina de dos de las agrupaciones: Sonidos del Alba, en el centro cívico de Caranza, y Bohemios en el Casino

Presentación de la madrina de Bohemios
Celi Gabiola junto a su hija este sábado en el Casino Ferrolano
Emilio Cortizas

En la primera es Toñi San Martín y en la segunda Celi Gabiola que, además, cumplía años esa jornada. La concejala Maica García participó en ambos actos. El Concello trabaja que sea declarada de Interés Turístico Nacional. 

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina

Te puede interesar

Presentación de la madrina de Sonidos del Alba

Relevo de madrinas en Bohemios y Sonidos del Alba
Redacción
Girgado, a la izquierda, recibe la placa con el reconocimiento

Mondoñedo reconoce las aportaciones de Girgado sobre Álvaro Cunqueiro
Redacción
Verónica Gómez Formoso durante la toma de posesión del pasado jueves

Primer cambio en la corporación desde el inicio del mandato
Redacción
​ ​Los trabajos ya están en marcha en San Felipe

El Concello desbroza alrededor de 5.000 metros cuadrados en el exterior del castillo de San Felipe
Redacción