Relevo de madrinas en Bohemios y Sonidos del Alba

Toñi San Martín es la nueva madrina de Sonidos del Alba Emilio Cortizas

Quedan menos de tres semanas para la celebración de las Pepitas y las rondallas comienzan a prepararse para ello. Este sábado, de hecho, tuvo lugar la ceremonia de relevo de madrina de dos de las agrupaciones: Sonidos del Alba, en el centro cívico de Caranza, y Bohemios en el Casino.

Celi Gabiola junto a su hija este sábado en el Casino Ferrolano Emilio Cortizas

En la primera es Toñi San Martín y en la segunda Celi Gabiola que, además, cumplía años esa jornada. La concejala Maica García participó en ambos actos. El Concello trabaja que sea declarada de Interés Turístico Nacional.