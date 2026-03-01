Ferrol
Relevo de madrinas en Bohemios y Sonidos del Alba
Ambos actos de cambio de madrina se celebraron este sábado en la ciudad
Quedan menos de tres semanas para la celebración de las Pepitas y las rondallas comienzan a prepararse para ello. Este sábado, de hecho, tuvo lugar la ceremonia de relevo de madrina de dos de las agrupaciones: Sonidos del Alba, en el centro cívico de Caranza, y Bohemios en el Casino.
En la primera es Toñi San Martín y en la segunda Celi Gabiola que, además, cumplía años esa jornada. La concejala Maica García participó en ambos actos. El Concello trabaja que sea declarada de Interés Turístico Nacional.