Quinto Goya para Chelo Loureiro, la cineasta ferrolana que sigue haciendo historia

Chelo Loureiro junto al equipo de "Decorado" recogiendo el Goya 2026 RTVE

La productora ferrolana Chelo Loureiro ha vuelto a recoger un Goya, el quinto ya de su carrera, esta vez por "Decorado", el mejor largometraje de animación en la gala de premios que se está celebrando desde la noche de este sábado.

A través de Abano Producións, la que fuera también primera gerente de Diario de Ferrol, se ha subido de nuevo al escenario, pero esta vez su discurso ha sido tan breve como contundente: "Máis amor e menos redes sociais".

La película premiada, dirigida por el coruñés Alberto Vázquez, cuenta la historia de Arnold, un ratón de mediana edad atrapado en una crisis existencial.