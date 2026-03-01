Mondoñedo reconoce las aportaciones de Girgado sobre Álvaro Cunqueiro

Girgado, a la izquierda, recibe la placa con el reconocimiento Cedida

La Casa Consistorial de Mondoñedo acogió en la mañana de este sábado el acto de entrega del título de Cunqueirián de Honra al catedrático y crítico literario ferrolano Luis Alonso Girgado –1946–, un galardón que cada año, desde hace una década, conceden el Concello y la Casa Museo del autor de “Merlín e familia” a personas que se hayan destacado por darle visibilidad y proyectar su figura.

En un acto en el que estuvo presente el concejal de Cultura de Ferrol, José Antonio Ponte Far, y otro de los colaboradores de Diario de Ferrol, Armando Requeixo –vecino además de ese municipio de A Terra Chá–, Luis Alonso Girgado recibió el reconocimiento y el cariño de la corporación local y de la institución que más vela por proteger y divulgar el legado de Cunqueiro.

Antes que él, este galardón lo obtuvieron personajes como Darío Villanueva, Víctor Freixanes, Rexina Vega, César Antonio Molina, Manuel Lorenzo o Claudio Rodríguez Fer.

Luis Alonso Girgado fue el responsable de la edición de la articulística sobre Cunqueiro que se reunió en “Encuentros, caminos y noticias en el Reino de la Tierra”, “Los días” en “La Noche”, “Los otros rostros” en “Sábado Gráfico” , de las colectivas “Prólogos, epílogos y otros escritos dispersos” y “Remuíño de prosas”; de los facsímiles de la revista “Galiza” y de la “Soma de craridades por Álvaro Cunqueiro e unha carta a Luís Seoane por Santiago Montero Díaz”, de la edición del poemario “Elegías y canciones”, y del doble dvd “Álvaro Cunqueiro (1911-1981)”, además de dirigir otras muchas publicaciones.

La comisión encargada de elegir al Cunqueirián do Ano destacó del catedrático de Lengua y Literatura y también secretario científico del Centro Ramón Piñeiro para a Investigación e Humanidades hasta su jubilación “a longa e vizosa traxectoria dun gran coñecedor da figura de Cunqueiro como é a súa”.