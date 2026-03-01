La oficina EsMar de Ferrol realizó en su primer año 89 asesoramientos

​Las instalaciones se inauguraron en febrero de 2025 Daniel Alexandre

El primer año de funcionamiento de la oficina EsMar de Ferrol, inaugurada en febrero de 2025, registró un total de 89 asesoramientos, lo que supone el 20% del total de las acciones de información de toda la red gallega. El punto de la ciudad naval, que se localiza en la calle María, es, por lo tanto, uno de los de mayor actividad y mejor acogida, junto con los de A Coruña y Pontevedra, entre los profesionales del sector del mar.

Según la información facilitada por la Consellería, el número de usuarios se sitúa en algo más de 30 personas, un dato que refleja “o uso recorrente” del servicio por parte de las personas y entidades atendidas, así como “unha relación continuada de acompañamento en distintas liñas de actuación”. En cuanto a la tipología de las consultas, la inmensa mayoría se corresponden con la solicitud de información sobre ayudas y subvenciones.

En esa línea, las que convoca el Fondo Europeo Marítimo de Pesca y de Acuicultura se llevan la palma, con alrededor de dos tercios del total –63– para 23 personas usuarias. Otras ayudas, no relacionadas con las que proceden de Bruselas, estuvieron detrás de 14 asesoramientos –cinco usuarios– y también hubo alguna de tipo legal y regulatorio.

Competitividad

Por otra parte, la oficina también atendió demandas relacionadas con la mejora y consolidación de la actividad empresarial, tanto en aspectos vinculados con la gestión como con la innovación y el desarrollo de productos y servicios o el marketing y las estrategias de mercado. Estas acciones se completan con otras centradas en el emprendimiento o inicio de la actividad y en el relevo generacional.

Entre las actividades de la oficina EsMar se encuentra también la organización de encuentros de trabajo con diferentes agentes del sector, principalmente con las cofradías, que, entre otras cosas, han mostrado un interés especial en impulsar el turismo marinero, pero no solamente.

Así, el pósito de Pontedeume dejó patente su predilección por la ejecución de proyectos vinculados a la replantación de almeja babosa o la limpieza de arribazones de algas. Cedeira, por su lado, acudió a EsMar para perfilar actuaciones de modernización de las embarcaciones, mientras que Mugardos pidió ayuda para implementar la aplicación Movtic, una herramienta clave para la gestión y la trazabilidad de la actividad que desarrolla el pósito. En cuanto a Barallobre, informa la Consellería, quiso explorar oportunidades de mejora y modernización.

Desde Mar se incide en el hecho de que todas estas actuaciones han permitido “fortalecer a relación da oficina co tecido sectorial, detectar necesidades reais do territorio e orientar o acompañamento técnico cara a proxectos con impacto directo na sustentabilidade, competitividade e modernización do sector marítimo-pesqueiro en Ferrolterra.

En el balance de la oficina destaca también su labor de divulgación en diferentes eventos, como el foro “Economía azul: o futuro sostible de Ferrol” o la jornada sobre la ostra japonesa, también en la ciudad naval. En lo que respecta a las acciones del futuro más inmediato, se está elaborando un plan de actuación para formar al sector en la aplicación Movtic tanto presencialmente como por medios telemáticos.