Isidoro Valerio, pregonero: “La Semana Santa es la mayor celebración colectiva que tiene Ferrol”

Acostumbrado a ser él quien presenta a los encargados de arengar a Ferrol en las puertas de su Semana Santa, Isidoro Valerio admite que se siente raro en esta nueva piel protagonista. Será el 6 de marzo, desde las 19.00 horas, cuando blanda el atril de un teatro Jofre que él pisó en infinidad de ocasiones. El acto, en el que también se entregará la Medalla de Oro de la Junta de Cofradías a César Carreño y José Evia, concluirá con la actuación del coro Concerto Tempo.

Con cuatro décadas de experiencia en el periodismo radiofónico, pasó por Cadena Ser y Antena 3, quedándose en 1994 en Radio Voz. Desde sus micrófonos, cada mañana, habla “sin pelos en la lengua”, como él mismo dice, y hace un alarde de ferrolanismo que, sin duda, también se dejará notar en el texto que está ultimando.

¿Cómo recibió el encargo del pregón?

Salía de la emisora y me encontré con Fernando Iguacel [presidente de la Junta], que me dijo que teníamos que hablar, que querían que hiciese el pregón. Le dije que ni de broma, que no me metiera en eso, pero él empezó a insistir, me dijo que yo ya había presentado muchos... Y le dije que sí. Sin embargo, cuando me puse a pensar dónde me había metido, me arrepentí en algún momento. En otros, me vengo arriba y digo: “Pues sí, venga, vamos allá, que tú puedes”.

¿Qué supone para usted ser el pregonero este 2026?

Es una responsabilidad y, claro, contar todo lo que es para ti la Semana Santa —con partes íntimas y personales, y otras más genéricas, buscando el equilibrio entre ambas—, que sea ameno, que no se prolongue demasiado, que conecte con la gente... Ese es el reto que tengo. No sé si lo conseguiré o no.

¿Ya tiene el texto perfilado o todavía le quedan partes que pulir?

Tengo un boceto bastante avanzado, no el definitivo, pero casi. Eso sí, han pasado cosas en estos días con la Semana Santa que me van a obligar a darle una vueltecita. Por ejemplo, con el tema del silencio, que es una de las características de una de las procesiones más especiales, como es “Os Caladiños”, y ahora que va a haber tramos silenciosos... Recuerdo siempre ir con mis padres, que me inculcaban lo de tener ese respeto. Son cosas que me quedaron muy marcadas y que quería reflejar e igual ahora...

¿Qué nos puede adelantar?

He hecho varias partes, pero no voy a hacer un recorrido exhaustivo por la Semana Santa. Es decir, hay compartimentos para hablar de cosas que a mí me parecen destacables y otros más íntimos. La unidad que hay entre ferrolanos me parece relevante porque creo que es la única cosa que une a personas de todo tipo de ideologías y de clase social: la Marina, el astillero, la gente de la calle, los comerciantes... Todo el mundo. También hay una parte dedicada a mi familia, a ese enlace entre la Pasión ferrolana y Chamorro, porque la ermita dependía de la Casa de los Valerio de Serantellos, mis antepasados. Así que será un mix de Ferrol, sus vecinos y, sobre todo, reivindicará que tenemos que estar más unidos, que las cosas buenas se logran cuando vamos todos tirando en el mismo sentido. Que aquí somos muy cainitas.

Fue un viaje en el tiempo, a sus raíces... ¿imaginaba que el proceso de escritura sería así?

El otro día se lo leí a mi mujer y a mi hijo, porque mi hija está fuera y no lo ha escuchado todavía, y se emocionaron. A mí casi me entró la llorera en algunos momentos. Y sí, fue una búsqueda que nunca había hecho y me ha gustado. La verdad es que le di muchas vueltas y no sabía ni por dónde empezar. Además, me siento muy condicionado porque presenté a Paloma Gómez Borrero, Paco Vázquez, Ana Pastor... Pregones de gente inmensa.

No ha sido cofrade y no es un pregonero “capillita”...

Cuando más he vivido la Semana Santa es cuando mis hijos la vivieron también. Mi hija, hasta que se fue, estuvo en el Tercio de la Verónica [Cofradía de Dolores] y lo vivía muy intensamente, así que nosotros estábamos a muerte con ella.

O sea, que usted la Semana Santa la vivió a través de los ojos de sus padres y de sus hijos...

Sí. Solo salí de cofrade un año que había llovido. Me puse como una sopa y enfermé, así que no volví a salir nunca más porque ni me dejaron ni me apeteció.

Y, habiendo sido scout en el Grupo 19, tampoco se le dio por su banda...

Esa es una de mis asignaturas pendientes, la música. Me encanta y me encantaría tocar un instrumento. Estoy esperando a jubilarme para aprender gaita, guitarra o piano... Lo único que hago es cantar.

Pero sí tendrá una procesión favorita...

Para mí el Santo Encuentro, a día de hoy, es la que, la mire desde donde la mire, me emociona. Me emociona hasta el punto de que me pueden caer las lágrimas. Luego, está también el momento de la retirada de la Esperanza, cuando le cantan “Una madre no se cansa de esperar”, y “Os Caladiños”, que siempre me pega muy fuerte. Recuerdo el silencio y las luces todas apagadas.

Le tocó el pregón más madrugador, ¿ha sido un problema?

Más madrugador y en viernes, que eso a mí me perturba un poco al ser laborable... Pero, aunque sea un poco locura ese día, tener menos tiempo para prepararlo no me ha influido.

Además, se supone que el Jofre para usted es como el salón de su casa y habrá menos nervios...

Mira, en el Jofre he cantado, bailado, presentado... me faltaba dar el pregón.

¿Y qué se va a encontrar el público el día 6?

Un tío contando un poco de su vida, otro poco de cómo ha vivido la Semana Santa y también de lo que debe significar para todos. Creo que es la mayor celebración colectiva de Ferrol, con mucha diferencia sobre el resto. Por eso me hace mucha ilusión ser pregonero. Es bestial la cantidad de gente que me ha felicitado... Eso también me da miedo, la expectativa. Yo lo que sé es que lo voy a hacer de corazón y luego ya lo juzgarán.