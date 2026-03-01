Tejero, un huésped “incómodo” con miles de fans y un séquito de seguridad que condicionó a los vecinos de A Redonda

Fotomontaje del castillo de La Palma con la fotografía de Tejero AEIG

De los 156 días que Antonio Tejero pasó en La Palma se han dicho muchas cosas, empezando por las famosas mariscadas de las que aseguran que disfrutaba a pesar de que sus abogados insistieron mucho en que comía el mismo “rancho” que los demás. Incluso, un concejal de Coalición Democrática en Narón, Jesús Blanco Martínez, acudió a la prensa para desmontar la “broma” que había trascendido sobre las “comelladas” que llevaba al coronel desde su restaurante.

Lo que sí queda demostrado en las crónicas de la época es que las visitas se contaban por centenares todos los días desde que el 5 de abril llegó a la base de A Graña en Lavacolla, donde había aterrizado procedente de Madrid, trasladado de la prisión de Alcalá, precisamente, para evitar los baños de masas que se daba en la celda de la capital.

En el penal militar de Mugardos bastaba con enseñar el DNI y esperar turno para poder verlo y charlar con él, llegando incluso a colarse una menor estudiante de la Unión Mugardesa que dijo a los periodistas que era “muy simpático”. Llegaban coches y buses de toda Galicia, pero en Semana Santa y verano lo hacían desde cualquier rincón de la península. De hecho, incluso un sevillano quiso regalarle un televisor, porque era habitual llevarle presentes de todo tipo.

Este trajín, en un lugar tan pequeño y con una carretera que justamente se empezó a asfaltar con Tejero allí, supuso un engorro para quienes vivían o, como en el caso de Francisco Vázquez Fontenla —Pancho—, veraneaban en el rincón mugardés de A Redonda —donde, por cierto, pasó la Semana Santa la mujer y el resto de la familia del famoso reo, que también se quedó en verano en la ciudad naval—.

Los militares armados campaban a sus anchas por la zona y no se cortaban de atravesar patios o huertas privadas

“Nunca tanto vendió la de la tienda”, recuerda, confirmando que “no nos enterábamos de lo que pasaba dentro, pero crearon problemas. Fue muy incómodo y desagradable”. Hubo un gran refuerzo de seguridad con la llegada del golpista, prohibiendo que los residentes hiciesen uso de la pista que pasa por detrás del recinto y cancelándose el servicio de lanchas que atracaba en la rampa de La Palma.

“Los militares armados aparecían por tu patio, por las huertas, se metían en las propiedades...”, describe, recordando que incluso la mujer del entonces Jefe de Estado Mayor del Ejército, el teniente general José Gabeiras, ferrolano y con casa próxima a la zona, entre Montefaro y Cervás, llegó a reprocharle a su marido el haber encarcelado a Tejero allí: “Le dijo que cómo se le había ocurrido y él respondió que era cosa de los políticos”, rememora Pancho, con su memoria prodigiosa.