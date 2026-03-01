Un emprendedor ferrolano pretende situar en el mapa el potencial turístico de Uganda

Pablo Rodríguez, está trabajando ahora en dar visibilidad a la Race Nile Jorge Meis

Pablo Rodríguez es un ferrolano formado en el sector del turismo que acumula años de experiencia trabajando en diferentes partes del mundo como Inglaterra, Ámsterdam, Filipinas o Buenos Aires, entre otros. Su último empleo lo llevó a Berlín, en Alemania, donde lleva años residiendo y desde donde se gestó uno de los proyectos más ambiciosos en los que se ha embarcado: explotar el “enorme potencial turístico”, siempre desde una vertiente respetuosa, de un lugar del planeta que, a priori, pudiera parecer que no lo tiene como es Uganda, en concreto la zona del Nilo Occidental, que ha conquistando a este experto desde el primer momento que visitó esas tierras, por las muchas posibilidades que ofrece.

Un viaje con amigos para hacer una ruta en bicicleta de 1.000 kilómetros en seis días lo llevó hasta la región y desde entonces ha viajado ya en varias ocasiones y cada vez está más impactado con sus habitantes y su amabilidad, su cultura, el paisaje y el ingente atractivo turístico que atesora. “La gente, como me pasaba a mí, está muy equivocada con este país. Lo primero que te pasa por la cabeza es la inseguridad, y nada más lejos. Se trata del país más seguro de África, que está invirtiendo mucho en tecnología, muy limpio y repleto de belleza, Para mí fue shock, algo muy inesperado”.

Mapa de la ruta de 800 kilómetros por Uganda Cedida

Sostiene que cuando en España ETA asesinaba a gente y en el exterior se hablaba de que era un país inseguro “nosotros no teníamos esa sensación para nada, lo mismo pasa aquí, con una guerra civil en otro país de al lado”.

En un segundo viaje al lugar, con una ONG italiana que busca concienciar a la población local sobre la importancia de la reforestación, pudo ya realizar un análisis de situación sobre el terreno. “En este lugar hay 52 tribus, cada una con su cultura, costumbres y forma de vivir diferente. El lugar de donde es originario el gran rinoceronte blanco, un espacio en el que vas a hacer la compra y te encuentras con un elefante... cuando vives eso, te preguntas que cómo puede ser que tanta belleza pueda pasar desapercibida”. Explica que por una casualidad tuvo ocasión de hablar con la directora de la agencia de turismo del estado de Uganda, a quien le habló del potencial del país que estaba apreciando en su estancia en el lugar. “Me vio tan entusiasmado que me pidió que le mandara mis ideas, y así lo hice, le presenté un plan a desarrollar en cinco años”.

Entre sus propuestas para situar en el mapa turístico mundial este territorio se encuentra una exigente ruta en bicicleta de 800 kilómetros por la zona, ya en marcha, pero también otras como aprovechar de algún modo las plantaciones de café de la zona. “Ellos no toman café, beben té, entonces no les importa si el café se da bien o no en su territorio. Mi idea pasa por crear una plantación que sirva como centro educativo, donde la gente pueda disfrutar del café pero también de todo el proceso de cultivo, secado, tueste... Te quedas allí una temporada y compartes todo eso".

Ambas propuestas son solo el principio de un proyecto ambicioso que pasa por disfrutar de un turismo muy alejado del convencionalismo, que persigue contribuir al desarrollo de las poblaciones locales, que han de estar muy implicadas en cada proyecto, siempre con una “mentalidad muy sostenible”.

Turismo de aventura respetuoso

El ferrolano Pablo Rodríguez está ahora inmerso en buscar apoyos y dar visibilidad a la primera propuesta, la carrera “Race the Nile. Uganda Ultra 2026”, el primer recorrido autosuficiente que atraviesa el Nilo Occidental, que constituye un proyecto piloto que confían en que tenga el éxito de otras pruebas similares, como la que se celebra en Tanzania y agota plazas cada año. Caminos de grava, valles fluviales, sabanas abiertas y senderos remotos con paisajes vírgenes e indómitos pondrán a prueba la resistencia de los intrépidos ciclistas, que deberán pasar por varios check points, muy bien escogidos por la organización, entre los que destaca uno con vistas al Nilo, a una zona en la que al caer el sol van a beber animales como elefantes, hipopótamos o jirafas. Un espectáculo que podrán disfrutar en sus momentos de avituallamiento o descanso.

Cabe destacar que todas las zonas de paso cuentan con el beneplácito de la autoridad local de fauna salvaje, que controlará que todo discurra sin sustos.

El recorrido habrá quienes se lo tomen como una carrera y dediquen menos tiempo para descansar y quienes se detengan a disfrutar del entorno único y el paisaje, “depende de ellos”, subraya Jorge Rodríguez.

Es importante precisar que esta competición, que se disputará entre el 22 y el 28 de noviembre, generará una gran oportunidad de ingresos directos a las comunidades locales, mediante alojamiento, alimentación, guías, artesanía o soporte, entre otras.

El itinerario se enmarca en un enclave que limita con Sudán del sur y el Congo, y que es el hogar de grupos étnicos o tribus como los Lugbara, Alur, Kakwa o Madi, cada uno con sus diferentes particularidades. Asimismo, la zona está marcada por la presencia histórica de grandes rutas comerciales, pero también por los corredores de la esclavitud y el dominio colonial.

Los cinco grandes

Asimismo, el lugar está estrechamente vinculado a los orígenes del rinoceronte blanco, que el gobierno del país está trabajando por reintroducir de nuevo en la zona, en concreto en la reserva de Ajai, famosa por ser utilizada en su día como lugar de caza del presidente americano Theodore Roosevelt y que desde hace meses alberga a cuatro rinocerontes, como primer paso dentro de un plan que contempla sumar 22 ejemplares. Además, este enclave, ubicado en el noroeste del país y bañado por el Nilo es uno de los lugares escogidos para vivir por los denominados cinco grandes: león, leopardo, elefante, búfalo y rinoceronte, que recorren uno de los ecosistemas más espectaculares del planeta que este ferrolano quiere mostrar al mundo a través de esta primera iniciativa.

Para participar en esta diferente y exigente propuesta, pensada para grandes aventureros de todo el mundo, es necesario anotarse en la página web racethenile.com. Los precios varían en función de si se anotan una persona o dos y del momento en que se haga, pero la matrícula oscila entre los 175 y los 250 euros.

En el precio se incluyen, entre otros, desayuno antes del inicio de la carrera, kit de bienvenida, dispositivo GPS para seguimiento, trajeta SIM local con 7 días de datos o pequeños artículos de recompensa al paso de cada punto de control e invitación a la celebración oficial de clausura.