El PSOE exige la reparación urgente del aparcamiento del Xan Viaño

La comunidad del CMUS se concentró esta semana exigiendo arreglos Jorge Meis

El diputado del PSdeG Aitor Bouza anunció, tras participar en la protesta del Anpa del Conservatorio Profesional de Música Xan Viaño el pasado viernes, que llevará al Parlamento autonómico una iniciativa para pedirle a la Xunta que inste el Concello a la rehabilitación del espacio de estacionamiento que comparte con el Auditorio de la ciudad.

Bouza aseguró que el aparcamiento “non é accesible nin tampouco útil para todos os usuarios e usuarias” e incidió en que “o Partido Socialista apoia coma sempre á comunidade educativa nas súas reivindicacións”.

Además, afirmó que “xa que tanto lle gusta á Xunta reclamarlle a outras administracións cando son gobernadas polo PSOE”, su grupo le pedirá al ejecutivo autonómico que “de maneira urxente lle mande ao Concello que amañe este aparcadoiro que dá acceso a un edificio da Xunta, como é o conservatorio”.

“Traballar conxuntamente”

En esa línea, Bouza les pide a ambas administraciones, gobierno gallego y Concello, “que se poñan mans á obra para traballar conxuntamente se fai falla ou como considere a Xunta, pero que amañen e atendan as reclamacións urxentes que pon de manifesto a comunidade educativa en Ferrol”.