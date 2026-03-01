Mi cuenta

Diario de Ferrol

El Concello desbroza alrededor de 5.000 metros cuadrados en el exterior del castillo de San Felipe

También actuarán en el interior del recinto, en concreto para efectuar el mantenimiento y limpieza

Redacción
01/03/2026 12:15
​ ​Los trabajos ya están en marcha en San Felipe
​ ​Los trabajos ya están en marcha en San Felipe
Cedida
Operarios de la UTE Geseco-Copasa, concesionaria del servicio de mantenimiento de zonas verdes y jardines del Concello desde finales de 2024, se encuentran estos días realizando tareas de desbroce en el perímetro exterior del castillo de San Felipe

El concejal de Servizos, el popular José Tomé, explicó que se actuará en una superficie aproximada de 5.000 metros cuadrados para “mellorar o estado das inmediacións da fortaleza e facilitar os accesos, contribuíndo así á posta en valor deste ben patrimonial”. 

Además de las labores en el exterior, los trabajadores de la firma también actuarán en el interior del recinto, en concreto para efectuar el mantenimiento y limpieza “co fin de garantir a súa conservación e ofrecer unhas condicións óptimas ás persoas visitantes”, apuntó el edil del área. 

