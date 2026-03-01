Culmina con éxito la edición más ambiciosa del "Steadfast Dart 26"

En la foto, la "Cristóbal Colón", lanzando contramedidas durante el ejercicio Steadfast Dart Defensa

La Armada ha ejercido el mando del Componente Marítimo de la Fuerza de Reacción Aliada (ARF) de la OTAN durante una nueva edición del ejercicio “Steadfast Dart 26”, el mayor adiestramiento aliado del año, que culminó el 20 de febrero en el Báltico y el mar del Norte.

A través del Spanish Maritime Forces Headquarters (Spmarfor), España se ha encargado de dirigir a todas las unidades marítimas participantes (cerca de 2.600 marinos de once países y alrededor de 15 buques), consolidando así su papel “como nación marco capaz de liderar operaciones navales complejas en un entorno multinacional”, como ponen de manifiesto desde la Armada.

Como se recordará, el Spmarfor ejerce desde julio de 2025 hasta julio de este año como Mando del Componente Marítimo (MCC) de la ARF. Una designación que, como señalan desde la Armada, “sitúa a España entre el reducido grupo de países que ofrece a la OTAN un cuartel general marítimo desplegable y preparado para asumir el control de fuerzas navales en escenarios de exigencia”.

El cuartel general de la Armada ha estado encuadrado en esta ocasión en el buque de asalto “Castilla”, desde donde se han coordinado al resto de unidades y fragatas, fuerzas anfibias, aeronaves, etc. En el despliegue estuvieron presentes también las fragatas con base en Ferrol “Cristóbal Colón” y “Almirante Juan de Borbón”, esta última integrada en la agrupación naval permanente de la OTAN, la SNMG-1, bajo mando de almirante español.

El hito de este ejercicio, apuntan desde Defensa, tuvo lugar el pasado 18 de febrero en Putlos (Alemania), donde España lideró una demostración anfibia.

Las unidades locales tomaron parte en el desembarco en la playa de Putlos, en Alemania EMAD

Por otra parte, la presencia de fuerzas navales de la OTAN en el Báltico permitió también interactuar con España en un ejercicio, el “Northern Quadriga 26”, un adiestramiento que ha contribuido a reforzar la presencia en el mar del Norte y aguas costeras alemanas.